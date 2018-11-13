В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

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Летом нынешнего, 2018 года подозреваемому удалось избежать задержания; его криминальные коллеги были пойманы, им предъявлено обвинение.

Пойманный в сентябре 2018 года кемеровчанин составит своим подельникам компанию на скамье подсудимых. Летом того же года Первомайский суд Новосибирска начал рассматривать дело жителей Кемерово, которых обвинили в похищении человека и вымогательстве – но одному из них удалось скрыться.

Криминальный квинтет организовал житель Кузбасса по фамилии Жегло. Мужчина в процессе длительного общения со своим знакомым бизнесменом выяснил, что тот 22 мая 2017 года приедет в столицу Сибири с крупной суммой денег. 31-летний предприниматель раньше жил в Кемерово, а в Новосибирск перебрался три года назад.

Следствие установило, что злоумышленники заранее приехали в Новосибирск, и Жегло договорился с потерпевшем о встрече в Первомайском районе. После рандеву бизнесмен направился домой, но его подкараулили дежурившие в автомобиле три члена банды – на их лицах были чёрные маски. Они затащили мужчину в машину, стукнули несколько раз рукояткой пистолета, нахлобучили на него шапку и повезли в лес.

«Там они принялись угрожать своей жертве и заставили его позвонить своему деловому партнёру. В итоге коллега по бизнесу забрал дома у потерпевшего 300 тысяч рублей и передал их одному из вымогателей, думая, что это этап коммерческой сделки», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После этого бизнесмена заставили перевести на счёт преступников ещё 144 тысячи – с помощью мобильного приложения. А после того, как тот рассказал о грядущем поступлении двух миллионов рублей, его перевезли на арендованную в Бердске квартиру и принялись ждать пополнения счёта.

Но партнёр бизнесмена сообщил, что деньги поступят лишь через несколько дней. Тогда злоумышленники отпустили своего пленника, но вручили ему специально купленный мобильник, на который должна была прийти информация о поступлении ожидаемой суммы.

Потерпевший рассказывал потом, что вымогатели постоянно ему угрожали и уверяли, что являются сотрудниками правоохранительных органов, могут подкинуть ему наркотики и упечь за решётку. Однако мужчина всё же обратился к настоящим полицейским.

В итоге четверых членов банды задержали, ныне задержан и пятый её участник. Обвинительное заключение в его отношении утверждено заместителем прокурора Новосибирской области.

Напомним, в августе предприниматель из Кемерово обвинил новосибирских таможенников в собственном похищении.