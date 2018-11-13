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В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

Рубрика: искусство

13.11.2018 11:35

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В ноябре в Новосибирске стартует новый семейный театральный проект – его поддержал Фонд президентских грантов.

Проект назвали «Детки и предки» — это совместное детище центра по поддержке и реализации проектов в области культуры, спорта и образования «Культурный город» и Новосибирского областного театра кукол.

«Авторы проекта предлагают новый формат для коммуникации – театральные родительские собрания, которые включают в себя просмотр спектакля и обмен мнениями о спектакле c детьми, а также дискуссию и беседу родителей с профессиональными психологами. Каждый спектакль – это маленькая история на определённую тему об отношениях детей и взрослых. Всего до июня 2019 года будет поставлено 10 разножанровых спектаклей, в том числе кукольные, документальные, драматические и теневой спектакль. Все премьерные показы будут для зрителей бесплатными», — рассказали в минкульте.

Постановки будут рассчитаны на детей в возрасте от шести лет. 

Напомним, в ноябре два новосибирских театра удостоились престижных премий в области маркетинга.

 

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сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

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