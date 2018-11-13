Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

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В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело – ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении проживающего в Калининском районе Новосибирска мужчины. Он подозревается в том, что до ноября 2018 года систематически избивал своего четырёхлетнего сына. В областном следственном комитете рассказали, что изверг издевался над ребёнком в собственной квартире.

Если вина новосибирца будет доказана, ему грозит наказание по статье, подразумевающей ответственность за причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев.

Помимо расследования, силовики дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства.

Напомним, в ноябре житель Новосибирска напал с клинком на росгвардейца.