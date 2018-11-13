6 баллов
-7
67.52 76.09
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на концерт «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Кипящие реки потекли по улицам Новосибирска

вчера 16:34 Хроника 0 Коммент.

Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

вчера 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

вчера 15:03 Экономика 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

Рубрика: проиcшествия

13.11.2018 11:36

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело – ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении проживающего в Калининском районе Новосибирска мужчины. Он подозревается в том, что до ноября 2018 года систематически избивал своего четырёхлетнего сына. В областном следственном комитете рассказали, что изверг издевался над ребёнком в собственной квартире.

Если вина новосибирца будет доказана, ему грозит наказание по статье, подразумевающей ответственность за причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев.

Помимо расследования, силовики дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства.

Напомним, в ноябре житель Новосибирска напал с клинком на росгвардейца.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на концерт «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Кипящие реки потекли по улицам Новосибирска

вчера 16:34 Хроника 0 Коммент.

Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

вчера 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

вчера 15:03 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Новосибирец с секретным клинком напал на сотрудника Росгвардии вчера 14:43 Киберпёс, «непроверяшка» и таинственные письма – Итоги Сиб.фм 04.11.2018 Четыре мертвеца на улицах области шокировали омичей 17.10.2018

Популярное

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

Image

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли