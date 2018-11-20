«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

фото предоставлено пресс-центром издательства «Комсомольская правда»

Фонд социального страхования планирует полностью автоматизировать услуги – некоторые новые сервисы уже работают.

Электронный родовой сертификат, путёвка на курорт онлайн и приятный женский голос, озвучивающий адреса ближайших ортопедических магазинов, — специалисты Фонда социального страхования РФ рассказали о технических новшествах, которые уже скоро облегчат жизнь тысячам горожан.

«Мы планируем поменять схему обслуживания, то есть полностью перейти на цифровой формат. Это наша перспектива, которая позволит отказаться от бумажного документооборота», — рассказал руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов в пресс-центре «Комсомольской правды».

Как отметил управляющий Новосибирским региональным отделением ФСС РФ Владимир Голубков, уже сейчас 72 % талонов на проезд до места санаторно-курортного лечения выдают в электронном виде – таковы данные с начала 2018 года. А число выданных электронных «больничных» в Новосибирской области растёт с каждым месяцем.

Среди планов ФСС – развитие сервисов «Электронный родовой сертификат», который значительно снизит нагрузку на молодых мам, «Электронная путёвка на санаторно-курортное лечение», избавляющая от прохождения различных инстанций, а также «Социальный навигатор», помогающий найти ближайшие пункты оказания той или иной социальной услуги. Для разработки последнего Фонд активно привлекает партнёров – сегодня подписано уже 10 соглашений.

Технические новшества не обойдут и юридических лиц. Для представителей фирм разрабатываются специальные сервисы.

«Мы разрабатываем сервисы, которые позволят снизить нагрузку на юридические лица. Это сервисы калькуляторов, которые позволяют проводить предварительные расчёты при сдаче отчётности, принимать документы в электронном виде. Планируем запустить сервис "Электронный ревизор", который позволяет на этапе отчётности проводить автоматизированную проверку», — рассказал Дмитрий Селиванов.

Одним из самых «живых» видов высокотехнологичного взаимодействия с получателями услуг станет голосовой помощник по имени Алиса. По запросу женский голос рассказывает, что такое «электронный больничный», какие социальные услуги полагаются тому или иному гражданину и как их получить. Правда, Алиса ещё многому учится – голосовой помощник необходимо запрограммировать на разные варианты вопросов. Над этим также предстоит поработать программистам Фонда.

Напомним, в ноябре новосибирские власти приступили к продвижению мобильного приложения-афиши.