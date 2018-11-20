«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

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Рубрика: общество

20.11.2018 14:34

фото предоставлено пресс-центром издательства «Комсомольская правда»

Фонд социального страхования планирует полностью автоматизировать услуги – некоторые новые сервисы уже работают.

Электронный родовой сертификат, путёвка на курорт онлайн и приятный женский голос, озвучивающий адреса ближайших ортопедических магазинов, — специалисты Фонда социального страхования РФ рассказали о технических новшествах, которые уже скоро облегчат жизнь тысячам горожан.

 «Мы планируем поменять схему обслуживания, то есть полностью перейти на цифровой формат. Это наша перспектива, которая позволит отказаться от бумажного документооборота», — рассказал руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов в пресс-центре «Комсомольской правды».

Как отметил управляющий Новосибирским региональным отделением ФСС РФ Владимир Голубков, уже сейчас 72 % талонов на проезд до места санаторно-курортного лечения выдают в электронном виде – таковы данные с начала 2018 года. А число выданных электронных «больничных» в Новосибирской области растёт с каждым месяцем.

Среди планов ФСС – развитие сервисов «Электронный родовой сертификат», который значительно снизит нагрузку на молодых мам, «Электронная путёвка на санаторно-курортное лечение», избавляющая от прохождения различных инстанций, а также «Социальный навигатор», помогающий найти ближайшие пункты оказания той или иной социальной услуги. Для разработки последнего Фонд активно привлекает партнёров – сегодня подписано уже 10 соглашений.

Технические новшества не обойдут и юридических лиц. Для представителей фирм разрабатываются специальные сервисы.

«Мы разрабатываем сервисы, которые позволят снизить нагрузку на юридические лица. Это сервисы калькуляторов, которые позволяют проводить предварительные расчёты при сдаче отчётности, принимать документы в электронном виде. Планируем запустить сервис "Электронный ревизор", который позволяет на этапе отчётности проводить автоматизированную проверку», — рассказал Дмитрий Селиванов.

Одним из самых «живых» видов высокотехнологичного взаимодействия с получателями услуг станет голосовой помощник по имени Алиса. По запросу женский голос рассказывает, что такое «электронный больничный», какие социальные услуги полагаются тому или иному гражданину и как их получить. Правда, Алиса ещё многому учится – голосовой помощник необходимо запрограммировать на разные варианты вопросов. Над этим также предстоит поработать программистам Фонда.

Напомним, в ноябре новосибирские власти приступили к продвижению мобильного приложения-афиши.

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Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

сегодня 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

сегодня 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

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