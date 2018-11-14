С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

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Мужчину приговорили к лишению свободы и оштрафовали – он понадеялся, что дело уже закрыто.

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к трём годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей мужчину, который был пойман в Баганском районе. Он был задержан в пограничной зоне, а попал туда, придя пешком из Казахстана. При нём не было никаких документов.



Во время допроса выяснилось, что нарушитель с 2001 года находился в розыске – именно тогда он самовольно покинул дислоцированную в Подмосковье воинскую часть, где проходил срочную службу, рассказали в региональном пограничном управлении ФСБ.



По словам беглеца, всё это время он жил в Карагандинской и Павлодарской областях и работал у местных фермеров. В 2018 году мужчина решил вернуться домой, надеясь, что из-за срока давности его уже не ищут, но был задержан за незаконное пересечение госграницы.



Напомним, в ноябре в Первомайский суд Новосибирска поступило дело кемеровского вымогателя.