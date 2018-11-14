Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

ЖЕТОН НОВОСИБИРСКОГО МЕТРО, ФОТО С САЙТА AY.BY

С 1 декабря 2018 года подорожает проезд в общественном транспорте Новосибирска: одна поездка в метро будет стоить 22 рубля вместо 20.

В метрополитене сообщили, что, несмотря на смену стоимости, дизайн привычного горожанам «медного» жетона останется прежним. Примечательно, что изначально стоимость проезда в Новосибирском метрополитене была стандартной, как и в других подземках Советского Союза, и составляла 5 копеек. Такая система оплаты проработала чуть более 5 лет, и уже 2 апреля 1991 года в связи с инфляцией стоимость проезда поднялась до 15 копеек, а турникеты были переоборудованы под приём 15-копеечных монет или приём трёх монет достоинством 5 копеек. Но вскоре стало ясно, что стоимость проезда будет повышаться и дальше. Тогда было принято решение ввести жетоны в качестве средства оплаты за проезд в метро. Это позволило бы избавить от процесса переделывания турникетов каждый раз при смене тарифа. Решили продавать жетоны в кассах, расположенных в вестибюлях станций.

Первые жетоны в Новосибирском метрополитене появились в конце 1991 года — одновременно с очередным подорожанием проезда. Они были серебристого цвета и по внешнему виду напоминали московские. Но уже в следующем году серебристые жетоны поменяли на стальные «медного» цвета. Эти жетоны действуют в метро Новосибирска и поныне.

На одной стороне современного жетона выбита большая буква «М», на другой — «Н», а на обеих сторонах под буквами выбита аббревиатура НВА. Кстати, означает она «Завод низковольтной аппаратуры», на котором делают эти жетоны.

Добавим, что сейчас пассажиры новосибирского метро кроме жетонов могут рассчитываться с помощью банковских и электронных карт.

Напомним, что с 1 декабря 2018 года стоимость проезда в автобусах составит 22 рубля, в троллейбусах и трамваях – 21 рубль.