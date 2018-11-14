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«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

Рубрика: общество

14.11.2018 16:50

фото предоставило «Выбери радио»

Каждый будний день в эфире радиостанции разыгрывается три подарка; у любого слушателя есть шанс стать обладателем одного из них.

Сделать это очень просто: нужно следить за эфиром «Дорожного радио» на волне 102.0 FM и ловить специальный сигнал акции. Он звучит три раза в день — в 10:00, 14:00, 17:00. Сразу после сигнала необходимо дозвониться по номеру 331-102-0. Тот, кому удастся сделать это первым, становится победителем.

Уже более 140 новосибирцев забрали свои подарки, но их ещё очень много. Слушателей ждут утюги для белья и утюжки для волос, наборы посуды для 12-ти персон и винные наборы на шестерых, уютные тёплые одеяла из бамбука и автоодеяла для железных коней, сувениры с логотипом радиостанции и другие полезные призы.

Принять участие в акции и получить свой подарок можно до конца ноября.

Подробности на сайте www.dorognoe.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67. 

Генеральный партнёр проекта — сеть автокомплексов «Реактор». Они расположены на Писарева, 73, на Станционной, 26а, на Учительской, 62/3 и на Связистов, 166. Телефон 209-54-54.

Возрастное ограничение 12+.

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Лента новостей

Предложить новость

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

сегодня 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

сегодня 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

сегодня 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

сегодня 05:06 Работа 0 Коммент.

Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

сегодня 04:07 Общество 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

вчера 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

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