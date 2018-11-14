«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

фото предоставило «Выбери радио»

Каждый будний день в эфире радиостанции разыгрывается три подарка; у любого слушателя есть шанс стать обладателем одного из них.

Сделать это очень просто: нужно следить за эфиром «Дорожного радио» на волне 102.0 FM и ловить специальный сигнал акции. Он звучит три раза в день — в 10:00, 14:00, 17:00. Сразу после сигнала необходимо дозвониться по номеру 331-102-0. Тот, кому удастся сделать это первым, становится победителем.

Уже более 140 новосибирцев забрали свои подарки, но их ещё очень много. Слушателей ждут утюги для белья и утюжки для волос, наборы посуды для 12-ти персон и винные наборы на шестерых, уютные тёплые одеяла из бамбука и автоодеяла для железных коней, сувениры с логотипом радиостанции и другие полезные призы.

Принять участие в акции и получить свой подарок можно до конца ноября.

Подробности на сайте www.dorognoe.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнёр проекта — сеть автокомплексов «Реактор». Они расположены на Писарева, 73, на Станционной, 26а, на Учительской, 62/3 и на Связистов, 166. Телефон 209-54-54.

Возрастное ограничение 12+.