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Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

Рубрика: общество

15.11.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске прошла акция к Международному дню слепых - детям с проблемами зрения подарили рельефные книги.

Девять новосибирских учреждений для детей с ограниченными возможностями зрения получили 16 комплектов рельефных книг с иллюстрациями – их разработали психологи и тифлопедагоги, чтобы стимулировать у юных читателей остаточную способность видеть. Передача подарков состоялась 13 ноября в Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, акция «Книжки в подарок» приурочена к Международному дню слепых и Всемирному дню доброты по инициативе организаций-спонсоров.

«Страницы выполнены из прочного картона, с вырубками, движущимися деталями и яркими иллюстрациями. Применение выпуклого контура или барельефа даёт возможность ребенку на ощупь определить форму изображённого объекта и почувствовать его детали и поверхность. На страницах книг размещены микрокоды, и если поднести к ним специальное устройство – «волшебный карандаш» – звучат стихи и музыка, разговаривают персонажи сказок», — рассказали в муниципалитете.

В подарочные наборы вошли три комплекта книг – развивающий и обучающий со сказками и наборами изображений для кукольного театра, а также комплект патриотических изданий — «Наша древняя столица», «Гимн России в детских рисунках», сборник стихов «Бородино» и «Зверинец» Бориса Пастернака. В последний также вошли музыкальное приложение, тематические буклеты и фигурки для игр.

Напомним, в ноябре новосибирцы, разработавшие проект приложения для глухих, стали финалистами федерального конкурса.

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Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

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