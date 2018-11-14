Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

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Рубрика: общество

14.11.2018 15:43

фото с сайта pixabay.com

В мэрии обсудили праздничное убранство Новосибирска – как оказалось, на освещение города не хватает средств.

Новосибирские власти планируют усилить освещение городских улиц на период новогодних праздников, сообщает пресс-центр мэрии. Однако, по словам мэра Анатолия Локтя, одних лишь бюджетных средств на эти цели не хватит.

«Если мы хотим коренным образом изменить праздничное оформление города, усилить его освещение, то нам не обойтись одним бюджетом, нужна помощь предпринимателей – тех, кто развивает свой бизнес в Новосибирске. Давайте вместе сделаем праздник для города и его жителей», — сказал мэр на заседании оргкомитета по проведению праздника.

Между тем губернатор региона Андрей Травников ранее отмечал, что горожане не вполне довольны праздничным украшением областного центра.

«Мы получаем от граждан сигналы о том, что жители и гости Новосибирска зачастую не слишком довольны праздничным украшением города. Отчасти эти замечания справедливы, особенно в отношении новогодней иллюминации», — цитирует слова губернатора сайт регионального правительства.

В мэрии также сообщили, что главный ледовый городок на площади Ленина откроется 21 декабря. А поскольку 2019 год объявлен Годом театра в России, ледяные арки превратят в тумбы с афишами новосибирских театров. Забор городка планируется оснастить подсветкой.

Кроме того, одной из главных праздничных площадок в этом году станет Михайловская набережная – она откроется 30 декабря. Здесь оборудуют каток и лыжню, а также большой ледовый городок, который в новогоднюю ночь будет работать до четырёх часов утра.

Главный же каток, как и в прошлом году, зальют в Центральном парке. Вход на его территорию по-прежнему останется бесплатным, заплатить придётся лишь за прокат коньков.

Помимо этого, с 4 по 8 января в Первомайском сквере пройдёт традиционный Сибирский фестиваль снежных скульптур.

Напомним, ради ярмарки и гуляний перекроют улицу Ленина на Новый год.

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