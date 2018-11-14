«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
«Новое. Избранное» показал художественный музей НовосибирскаРубрика: афиша
14.11.2018 17:15
ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
В музее открылась выставка работ, пополнивших фонды с 2009 по 2018 годы – наиболее ранние датируются XVIII веком.
Выставка открылась 14 ноября, продлится она до конца января 2019 года. Работы поступали в фонды музея различными способами: их дарили меценаты и сами авторы, они покупались у частных коллекционеров, приобретались в антикварных магазинах или появлялись по итогам международных выставочных проектов.
«Особое место в новой экспозиции займёт изысканная коллекция западноевропейской гравюры в ансамбле с живописными работами XIX века. Интересную группу работ составят фронтовые рисунки новосибирских художников Владимира Копаева и Василия Касаткина. Ряд живописных произведений представит московских художников-«шестидесятников», чьи работы отбирались в мастерских самих авторов. Современное искусство будет широко представлено на выставке произведениями сибирских художников и поступлениями с международных проектов Новосибирского художественного музея», — рассказали в НГХМ.
Напомним, в ноябре в краеведческом музее Новосибирска откроется выставка «Оренбургский пуховый платок».
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Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк
Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
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