«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

В музее открылась выставка работ, пополнивших фонды с 2009 по 2018 годы – наиболее ранние датируются XVIII веком.

Выставка открылась 14 ноября, продлится она до конца января 2019 года. Работы поступали в фонды музея различными способами: их дарили меценаты и сами авторы, они покупались у частных коллекционеров, приобретались в антикварных магазинах или появлялись по итогам международных выставочных проектов.

«Особое место в новой экспозиции займёт изысканная коллекция западноевропейской гравюры в ансамбле с живописными работами XIX века. Интересную группу работ составят фронтовые рисунки новосибирских художников Владимира Копаева и Василия Касаткина. Ряд живописных произведений представит московских художников-«шестидесятников», чьи работы отбирались в мастерских самих авторов. Современное искусство будет широко представлено на выставке произведениями сибирских художников и поступлениями с международных проектов Новосибирского художественного музея», — рассказали в НГХМ.

Напомним, в ноябре в краеведческом музее Новосибирска откроется выставка «Оренбургский пуховый платок».