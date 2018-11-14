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«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

Рубрика: афиша

14.11.2018 17:15

ФОТО С САЙТА НОВОСИБИРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

В музее открылась выставка работ, пополнивших фонды с 2009 по 2018 годы – наиболее ранние датируются XVIII веком.

Выставка открылась 14 ноября, продлится она до конца января 2019 года. Работы поступали в фонды музея различными способами: их дарили меценаты и сами авторы, они покупались у частных коллекционеров, приобретались в антикварных магазинах или появлялись по итогам международных выставочных проектов.

«Особое место в новой экспозиции займёт изысканная коллекция западноевропейской гравюры в ансамбле с живописными работами XIX века. Интересную группу работ составят фронтовые рисунки новосибирских художников Владимира Копаева и Василия Касаткина. Ряд живописных произведений представит московских художников-«шестидесятников», чьи работы отбирались в мастерских самих авторов. Современное искусство будет широко представлено на выставке произведениями сибирских художников и поступлениями с международных проектов Новосибирского художественного музея», — рассказали в НГХМ.

Напомним, в ноябре в краеведческом музее Новосибирска откроется выставка «Оренбургский пуховый платок».

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сегодня 17:15 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

сегодня 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Политика 0 Коммент.

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сегодня 05:06 Работа 0 Коммент.

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сегодня 04:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

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