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Новосибирец попросил у мэра соболей из центра города

Рубрика: общество

14.11.2018 10:52

ФОТО С САЙТА POLSERGMICH.BLOGSPOT.RU

Локоть пообещал отдать скульптуру с соболями любому желающему – предложение мэра нашло отклик.

Житель Новосибирска обратился в мэрию с вопросом о том, можно ли перенести скульптурную композицию с соболями на Красном проспекте в микрорайон Шлюз. Такой просьбе предшествовало заявление мэра Анатолия Локтя о том, что он готов отдать монумент любому желающему, поскольку сооружение, по его мнению, не красит город.

Как сообщает РБК, обращение горожанина в мэрии уже рассматривают.

«На данный момент предложение жителя Новосибирска находится на рассмотрении в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города», — сообщили изданию в мэрии.

В муниципалитете также отметили, что документов на размещение «соболей» на Красном проспекте в 2008 году не нашли – до 2015 года многие скульптуры устанавливали с нарушением действующих правил. Однако сейчас ведётся инвентаризация таких объектов, после которой каждый из них рассмотрят в художественном совете города.

Худсовет примет решение и в отношении скульптуры на Красном проспекте – если специалисты сочтут, что можно не сохранять объект, районная администрация его демонтирует.

Напомним, в ноябре Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске.

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Лента новостей

Предложить новость

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

сегодня 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

сегодня 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

сегодня 05:06 Работа 0 Коммент.

Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

сегодня 04:07 Общество 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

вчера 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

Сбор тёплой одежды ради спасения людей начался в Новосибирске

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

вчера 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

вчера 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

вчера 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

вчера 11:35 Культура 0 Коммент.

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вчера 09:09 Хроника 0 Коммент.

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