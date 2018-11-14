Новосибирец попросил у мэра соболей из центра города

Лента новостейПредложить новость
Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
Новосибирец попросил у мэра соболей из центра городаРубрика: общество
14.11.2018 10:52
ФОТО С САЙТА POLSERGMICH.BLOGSPOT.RU
Локоть пообещал отдать скульптуру с соболями любому желающему – предложение мэра нашло отклик.
Житель Новосибирска обратился в мэрию с вопросом о том, можно ли перенести скульптурную композицию с соболями на Красном проспекте в микрорайон Шлюз. Такой просьбе предшествовало заявление мэра Анатолия Локтя о том, что он готов отдать монумент любому желающему, поскольку сооружение, по его мнению, не красит город.
Как сообщает РБК, обращение горожанина в мэрии уже рассматривают.
«На данный момент предложение жителя Новосибирска находится на рассмотрении в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города», — сообщили изданию в мэрии.
В муниципалитете также отметили, что документов на размещение «соболей» на Красном проспекте в 2008 году не нашли – до 2015 года многие скульптуры устанавливали с нарушением действующих правил. Однако сейчас ведётся инвентаризация таких объектов, после которой каждый из них рассмотрят в художественном совете города.
Худсовет примет решение и в отношении скульптуры на Красном проспекте – если специалисты сочтут, что можно не сохранять объект, районная администрация его демонтирует.
Напомним, в ноябре Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
Статьи по теме
«Штыки» и Сталин
Поклонники военных талантов Иосифа Сталина требуют установит...
Сталин неприкаянный
К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...
Чуть-чуть до 90
Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...
Новости по теме
Популярное