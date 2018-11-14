Новосибирец попросил у мэра соболей из центра города

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Локоть пообещал отдать скульптуру с соболями любому желающему – предложение мэра нашло отклик.

Житель Новосибирска обратился в мэрию с вопросом о том, можно ли перенести скульптурную композицию с соболями на Красном проспекте в микрорайон Шлюз. Такой просьбе предшествовало заявление мэра Анатолия Локтя о том, что он готов отдать монумент любому желающему, поскольку сооружение, по его мнению, не красит город.

Как сообщает РБК, обращение горожанина в мэрии уже рассматривают.

«На данный момент предложение жителя Новосибирска находится на рассмотрении в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города», — сообщили изданию в мэрии.

В муниципалитете также отметили, что документов на размещение «соболей» на Красном проспекте в 2008 году не нашли – до 2015 года многие скульптуры устанавливали с нарушением действующих правил. Однако сейчас ведётся инвентаризация таких объектов, после которой каждый из них рассмотрят в художественном совете города.

Худсовет примет решение и в отношении скульптуры на Красном проспекте – если специалисты сочтут, что можно не сохранять объект, районная администрация его демонтирует.

Напомним, в ноябре Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске.