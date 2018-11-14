Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

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Бывшая пресс-секретарь Толоконского предложила дать космодрому новое имя; тем временем глава Общественной палаты области приписала Валерия Чкалова в список уроженцев Новосибирска.

Известная новосибирская журналистка, бывший пресс-секретарь экс-губернатора Виктора Толоконского Ирина Левит на волне идеи переименования российских аэропортов предложила переименовать и российский космодром. О своём предложении она рассказала в Facebook.

«Что за несправедливость! Почему имена знаменитостей хотят давать только аэропортам? Я считаю, что мы не сможем спать спокойно, если не переименуем космодром! И у меня есть ценнейшее предложение, которое, уверена, найдёт самый широкий отклик и получит самую широкую поддержку у самой широкой общественности. Надо космодрому Плесецк присвоить имя Майи Плисецкой!» — пишет журналистка.

Идею тут же принялись обсуждать подписчики Ирины Левит.

«Ура! Я за Плисецкую! Как она взлетала на "перекидных"!» — пишет Ольга Залетина.

«Если космодром, то только имени Алисы Селезнёвой», — возражает Андрей Райский.

Тем временем в правительстве Новосибирской области рассказали, что завершающий этап конкурса «Великие имена России» стартовал, и дополнительное имя аэропорта Толмачёво будет выбрано из трёх фамилий. По неизвестной причине озвучившая список для голосования председатель Общественной палаты области Галина Гриднева причислила лётчика Валерия Чкалова к жителям Новосибирска.

«Шорт-лист включает в себя имена следующих новосибирцев: маршал авиации Александр Покрышкин, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов, известный советский российский кардиолог и кардиохирург Евгений Мешалкин», — заявила на прошедшей 13 ноября пресс-конференции Галина Гриднева.

О том, чьё имя в итоге дадут новосибирскому аэропорту, станет известно 5 декабря.

Напомним, в ноябре жители Новосибирской области добавили в лонг-лист конкурса еще 10 имён.