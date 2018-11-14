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Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

Рубрика: общество

14.11.2018 12:05

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЛЕНЫ МАКЕЕНКО В FACEBOOK

В новосибирском баре соберут деньги на лечение журналиста и литературного критика Лены Макеенко – она борется с тяжёлым заболеванием в немецкой клинике.

В лекторий-баре «Поток» 25 ноября пройдёт книжный аукцион MAKEENKO.WIN. Известные новосибирцы – журналисты, писатели и другие творческие люди, расскажут о своих любимых книгах и продадут их с аукциона. Своё участие в аукционе уже подтвердили фотограф Саша Попова и психолог Евгения Дашкова.

Все средства будут перечислены на счёт Елены Макеенко – она сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Vivantes».

На своей странице в Facebook Лена написала, что пребывание в больнице оплачено до 19 декабря, а месяц лечения обходится примерно в 15 тысяч евро.

Как рассказали организаторы аукциона, помимо книг в этот вечер можно будет приобрести и сертификаты на товары и услуги самых разных новосибирских компаний.

Напомним, в ноябре строительство онкологического диспансера в Новосибирской области перенесли на 2020 год.

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Лента новостей

Предложить новость

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вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

сегодня 05:06 Работа 0 Коммент.

Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

сегодня 04:07 Общество 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

вчера 16:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

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