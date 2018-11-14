Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЛЕНЫ МАКЕЕНКО В FACEBOOK

В новосибирском баре соберут деньги на лечение журналиста и литературного критика Лены Макеенко – она борется с тяжёлым заболеванием в немецкой клинике.

В лекторий-баре «Поток» 25 ноября пройдёт книжный аукцион MAKEENKO.WIN. Известные новосибирцы – журналисты, писатели и другие творческие люди, расскажут о своих любимых книгах и продадут их с аукциона. Своё участие в аукционе уже подтвердили фотограф Саша Попова и психолог Евгения Дашкова.

Все средства будут перечислены на счёт Елены Макеенко – она сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Vivantes».



На своей странице в Facebook Лена написала, что пребывание в больнице оплачено до 19 декабря, а месяц лечения обходится примерно в 15 тысяч евро.

Как рассказали организаторы аукциона, помимо книг в этот вечер можно будет приобрести и сертификаты на товары и услуги самых разных новосибирских компаний.

Напомним, в ноябре строительство онкологического диспансера в Новосибирской области перенесли на 2020 год.