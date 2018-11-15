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Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

Рубрика: общество

15.11.2018 07:03

фото с сайта pixabay.com

Акция, посвящённая памяти жертв ДТП, пройдёт возле кинотеатра «Победа» — на большом экране высветятся имена погибших.

Жителям Новосибирска предлагают вспомнить погибших в ДТП – соответствующая акция пройдёт 16 ноября в полдень возле кинотеатра «Победа».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, мероприятие посвящено Всемирному дню памяти жертв ДТП. Организаторы – региональная ГИБДД и общественная организация «Форпост».

«В ходе акции можно будет увидеть на экране имена каждого погибшего на дорогах в 2018 году и принять участие в минуте молчания, а в течение дня зажечь свечу и возложить цветы к символической фигуре погибшего человека. На площадке будут представлены автомобили специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий аварий», — рассказали в ГУ МВД по региону.

С начала года в Новосибирской области произошло 2023 ДТП, в которых погибли 244 человека, в том числе 10 детей. 2476 человек в этих авариях были ранены.

Напомним, в сентябре парень и девушка погибли в тройном ДТП в Новосибирске.

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Лента новостей

Предложить новость

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

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