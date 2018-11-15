Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

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Акция, посвящённая памяти жертв ДТП, пройдёт возле кинотеатра «Победа» — на большом экране высветятся имена погибших.

Жителям Новосибирска предлагают вспомнить погибших в ДТП – соответствующая акция пройдёт 16 ноября в полдень возле кинотеатра «Победа».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, мероприятие посвящено Всемирному дню памяти жертв ДТП. Организаторы – региональная ГИБДД и общественная организация «Форпост».

«В ходе акции можно будет увидеть на экране имена каждого погибшего на дорогах в 2018 году и принять участие в минуте молчания, а в течение дня зажечь свечу и возложить цветы к символической фигуре погибшего человека. На площадке будут представлены автомобили специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий аварий», — рассказали в ГУ МВД по региону.

С начала года в Новосибирской области произошло 2023 ДТП, в которых погибли 244 человека, в том числе 10 детей. 2476 человек в этих авариях были ранены.

Напомним, в сентябре парень и девушка погибли в тройном ДТП в Новосибирске.