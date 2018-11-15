Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

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Несовершеннолетний парень совершил несколько угонов, а в процессе умудрился украсть у потерпевших несколько тысяч рублей.

Все преступления были совершены на территории села Зубково Краснозёрского района. Злоумышленник, которому исполнилось 16 лет, предпочитал действовать в ночное время.



«Вначале он угнал "Ниву", далеко не уехал и попытался угнать у того же автолюбителя "Тойоту", но сломал в замке зажигания ключ. После этого парень обнаружил у соседнего дома "Тойоту" и "Шкоду", двери у машин были закрыты. Тогда он проник в незапертый дом, где безмятежно спали хозяева, и нашёл ключи от первого автомобиля, прихватив попутно 11,5 тысячи рублей», — рассказали в областной прокуратуре.



На этот раз несовершеннолетнему удалось выехать из Зубково, но далеко умчаться у него не получилось – машина вылетела в кювет и перевернулась. После этого неугомонный угонщик вернулся, вновь проник в тот же дом, нашёл ключи от второй машины и угнал её.



Преодолев 80 километров, житель Зубково оказался в Карасуке, где примерно в 9 утра на него обратили внимание сотрудники полиции. Во время погони угонщик не справился с управлением, съехал в кювет и был задержан.



Потерпевшим был причинён ущерб на сумму более одного миллиона рублей.



Теперь его будут судить за угон, кражу, покушение на угон и кражу с незаконным проникновением в жилище. Дело рассмотрит Краснозёрский районный суд.

Напомним, в ноябре в новосибирский суд передано дело вымогателя из Кемерово.