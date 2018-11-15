Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

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Девушки из струнного трио не испугались выступить в мужской колонии строгого режима № 8 Новосибирска, вызвав ажиотаж среди заключённых.

Струнное трио Silenzium известно не только в Сибири, но и по всей России. Широкая популярность пришла к группе после клипа на инструментальную версию песни Александры Пахмутовой «Неба утреннего стяг», которая собрала более шести миллионов просмотров на Youtube. Новосибирские красотки смело экспериментируют с роком и классической музыкой, создавая свои собственные скрипичные и виолончельные версии известных хитов и классических шедевров.

В колонии строгого режима с первых минут выступления музыканты полностью завладели вниманием осуждённых. Девушкам в белоснежных платьях, учитывая и их внешнюю красоту, без труда удалось очаровать заключённых. После концерта сидельцы аплодировали стоя и вызывали на бис великолепное трио. Закончился гала-концерт песней Виктора Цоя, которая была превращена в проникновенную и трогательную балладу об одиночестве и свободе. По окончании заместитель начальника учреждения Олег Карамышев вручил артисткам благодарственные письма от руководства и подарки, сделанные руками осуждённых. Зрители долго не хотели расходиться, фотографировались с девушками на память.

«Концерт Silenzium стал незабываемым событием в жизни колонии. Эмоциональный всплеск и мощный заряд энергии получили не только осуждённые, но и все сотрудники учреждения, которые присутствовали на мероприятии», — прокомментировал начальник колонии Олег Карамышев.

Напомним, на днях девушки из трио сняли клип на кавер-версию песни группы «Кино» – скрипачки увидели в композиции новый смысл.