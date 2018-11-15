5 баллов
-7
68 76.76
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

вчера 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

вчера 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

вчера 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

вчера 05:06 Работа 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Рубрика: афиша

15.11.2018 05:09

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУФСИН ПО НСО

Девушки из струнного трио не испугались выступить в мужской колонии строгого режима № 8 Новосибирска, вызвав ажиотаж среди заключённых. 

Струнное трио Silenzium известно не только в Сибири, но и по всей России. Широкая популярность пришла к группе после клипа на инструментальную версию песни Александры Пахмутовой «Неба утреннего стяг», которая собрала более шести миллионов просмотров на Youtube. Новосибирские красотки смело экспериментируют с роком и классической музыкой, создавая свои собственные скрипичные и виолончельные версии известных хитов и классических шедевров.

В колонии строгого режима с первых минут выступления музыканты полностью завладели вниманием осуждённых. Девушкам в белоснежных платьях, учитывая и их внешнюю красоту, без труда удалось очаровать заключённых. После концерта сидельцы аплодировали стоя и вызывали на бис великолепное трио. Закончился гала-концерт песней Виктора Цоя, которая была превращена в проникновенную и трогательную балладу об одиночестве и свободе. По окончании заместитель начальника учреждения Олег Карамышев вручил артисткам благодарственные письма от руководства и подарки, сделанные руками осуждённых. Зрители долго не хотели расходиться, фотографировались с девушками на память.

«Концерт Silenzium стал незабываемым событием в жизни колонии. Эмоциональный всплеск и мощный заряд энергии получили не только осуждённые, но и все сотрудники учреждения, которые присутствовали на мероприятии», — прокомментировал начальник колонии Олег Карамышев.

Напомним, на днях девушки из трио сняли клип на кавер-версию песни группы «Кино» – скрипачки увидели в композиции новый смысл.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

вчера 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

вчера 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

вчера 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

вчера 05:06 Работа 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 08:30

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее

Новости по теме

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей вчера 16:50 Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года вчера 12:51

Популярное

Image

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

Image

Источник назвал имя нового прокурора Новосибирской области