Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

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Пять человек поехали в сторону Пихтового гребня посмотреть гору и местные достопримечательности; из-за погодных условий их пришлось спасать.

В Новосибирской области сотрудники регионального МЧС спасли «диких» туристов, которые отправились в путешествие на автомобиле ГАЗ-66 без учёта погоды. Экстремалы решили покорить на грузовике самую высокую точку области – гору Пихтовый гребень.

«Мужчины не смогли добраться до пункта назначения и фактически затерялись в тайге после того, как их автомобиль основательно застрял в глубоком снегу. Всех пятерых туристов на снегоходах и высокопроходимой технике спасатели и охотоведы искали полдня», — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по региону Павел Винаков.

Выяснилось, что ещё 11 ноября пять человек поехали в сторону Пихтового гребня посмотреть гору и местные достопримечательности. Свой маршрут жители Новосибирска в МЧС не регистрировали.

«Экстремалы даже не учли погодные условия, а снега выпало много, но грунт пока мягкий – не промёрз, технике ехать очень тяжело. На третий день путешествия они застряли в снегу и оказались без связи», — добавил руководитель Маслянинского пожарно-спасательного гарнизона Лев Ерофеев.

В итоге бедолаги всё-таки поднялись на гору, и только оттуда смогли дозвониться по номеру «112».

Спасательная операция закончилась благополучно. Всех пятерых новосибирцев нашли, их состояние удовлетворительное. Лишь один из экстремалов ощущал покалывание в пальце, получив лёгкое обморожение. На снегоходах туристов эвакуировали с самой высокой горы региона.

«Туристы даже не догадались костёр разжечь вечером, чтобы своё место обозначить. Несмотря на трудности, их нашли и на двух больших снегоходах с салазками за один рейс быстро вывезли на урочище, где туристов напоили горячим чаем, дали тёплую одежду и одеяла. Впоследствии мужчин доставили по их месту жительства. Состояние участников группы в норме, от госпитализации они отказались», — сообщил Лев Ерофеев.

Напомним, на прошедших выходных в Новосибирской области двое мужчин решили покататься на снегоходе, однако потеря управления транспортом закончилась для одного из них трагично.