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Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

Рубрика: наука

15.11.2018 08:00

ФОТО С САЙТА НГУ

Сделали это участники Всесибирской олимпиады по химии – она была организована физматшколой НГУ.

Участниками заочной олимпиады стали школьники из 51 города России и Казахстана. Научные состязания проводятся с 1962 года по инициативе академика Лаврентьева. Задания для олимпиады составляют преподаватели НГУ и физматшколы, а также сотрудники научных институтов СО РАН, рассказали в университете.

По условиям одной из задач школьники должны были определить состав драгоценных камней на знаменитом мече из книг о Гарри Поттере. В ещё одном задании участников олимпиады попросили «расшифровать» состав пищевой добавки E297 – она обычно используется в промышленности в качестве подкислителя.

«Задания довольно объёмные. Мы делаем это для того, чтобы школьник не только порешал задачи, но и узнал для себя что-то новое. Мы намеренно включаем в условия задач что-то завлекательное, узнаваемое. У нас бывают задачи, связанные с производством, с технологиями, то есть с тем, что мы встречаем в жизни. Мы хотим показать детям, что химия — это не просто наука из учебников, а основа явлений, которые мы встречаем в повседневной жизни. И даже меч, который помогает Гарри Поттеру победить Волан-де-Морта, имеет отношение к химии. Детям это нравится. И если не получилось решить задачу на олимпиаде, они стараются разобраться в ней потом, потому что это интересно», — рассказал руководитель методической комиссии по химии профессор Вячеслав Емельянов.

Традиция составлять для олимпиады по химии необычные задачи сложилась в физматшколе давно. Например, в 2016 году героем задачи стал только что избранный президент США Дональд Трамп. А год назад школьники узнали, можно ли понизить температуру человеческого тела, съев в жару 100 граммов мороженого.

Напомним, в ноябре студенты НГТУ сконструировали необычный арт-объект.

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Лента новостей

Предложить новость

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

вчера 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

вчера 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

вчера 06:01 Политика 0 Коммент.

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вчера 05:06 Работа 0 Коммент.

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