Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

ФОТО С САЙТА НГУ

Сделали это участники Всесибирской олимпиады по химии – она была организована физматшколой НГУ.

Участниками заочной олимпиады стали школьники из 51 города России и Казахстана. Научные состязания проводятся с 1962 года по инициативе академика Лаврентьева. Задания для олимпиады составляют преподаватели НГУ и физматшколы, а также сотрудники научных институтов СО РАН, рассказали в университете.



По условиям одной из задач школьники должны были определить состав драгоценных камней на знаменитом мече из книг о Гарри Поттере. В ещё одном задании участников олимпиады попросили «расшифровать» состав пищевой добавки E297 – она обычно используется в промышленности в качестве подкислителя.



«Задания довольно объёмные. Мы делаем это для того, чтобы школьник не только порешал задачи, но и узнал для себя что-то новое. Мы намеренно включаем в условия задач что-то завлекательное, узнаваемое. У нас бывают задачи, связанные с производством, с технологиями, то есть с тем, что мы встречаем в жизни. Мы хотим показать детям, что химия — это не просто наука из учебников, а основа явлений, которые мы встречаем в повседневной жизни. И даже меч, который помогает Гарри Поттеру победить Волан-де-Морта, имеет отношение к химии. Детям это нравится. И если не получилось решить задачу на олимпиаде, они стараются разобраться в ней потом, потому что это интересно», — рассказал руководитель методической комиссии по химии профессор Вячеслав Емельянов.



Традиция составлять для олимпиады по химии необычные задачи сложилась в физматшколе давно. Например, в 2016 году героем задачи стал только что избранный президент США Дональд Трамп. А год назад школьники узнали, можно ли понизить температуру человеческого тела, съев в жару 100 граммов мороженого.



Напомним, в ноябре студенты НГТУ сконструировали необычный арт-объект.