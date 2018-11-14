5 баллов
-6
67.68 76.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

сегодня 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

сегодня 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

сегодня 05:06 Работа 0 Коммент.

Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

сегодня 04:07 Общество 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

вчера 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

Сбор тёплой одежды ради спасения людей начался в Новосибирске

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

Рубрика: общество

14.11.2018 12:51

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Пик активности «звёздного дождя» придётся на 18 ноября; в эту ночь за один час можно будет загадать около 20-30 желаний.

В ноябре 2018 года активизировался метеорный поток Леониды. Название происходит от созвездия Льва, в котором лежит радиант, то есть точка из которой происходит кажущийся вылет звёзд. Пик активности потока пройдёт в ночь на 18 ноября. В это время только за один час можно будет насчитать около 20-30 метеоров, а значит загадать 20-30 желаний. 

«Чаще всего активность этого метеорного потока не отличается большим количеством метеоров, но иногда отмечаются и захватывающие зрелища. Так, в 1966 году можно было увидеть до 40 метеоров в секунду», – сообщила Сиб.фм специалист новосибирского планетария Виктория Дамм.

Однако грядущий «звёздный дождь» связан еще и с кометой 55P/Темпеля – Туттля. Эта «хвостатая странница» впервые была зарегистрирована в 1865 году, её период обращения равен 33 годам. Зрелищные «звёздные дожди» от этой кометы возможны только раз в 33 года, хотя и в этом случае они необязательны, особенно если комета проходит слишком далеко от орбиты Земли. Это происходит из-за того, что метеорное вещество сконцентрировано около кометы, а не распределено равномерно по орбите. В следующий раз эта комета вернётся к нам только в 2051 году.

«Наблюдать метеорный поток можно будет ночью. Созвездие Льва появляется над северо-восточной частью горизонта после полуночи, а к утру поднимается высоко над юго-восточным горизонтом. Для того, чтобы увидеть метеоры в Новосибирске, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки будут заметны без оптических приборов», – добавила Виктория Дамм.

Напомним, как выяснили исследователи «Фотостраны», 65 % новосибирцев решительно готовы слетать в космическое путешествие.

 

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

сегодня 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

сегодня 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

сегодня 05:06 Работа 0 Коммент.

Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

сегодня 04:07 Общество 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

вчера 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

Сбор тёплой одежды ради спасения людей начался в Новосибирске

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 08:30

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее
Image
вчера 10:00

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк сегодня 15:50 Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области сегодня 11:25

Популярное

Image

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли