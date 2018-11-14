Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Пик активности «звёздного дождя» придётся на 18 ноября; в эту ночь за один час можно будет загадать около 20-30 желаний.

В ноябре 2018 года активизировался метеорный поток Леониды. Название происходит от созвездия Льва, в котором лежит радиант, то есть точка из которой происходит кажущийся вылет звёзд. Пик активности потока пройдёт в ночь на 18 ноября. В это время только за один час можно будет насчитать около 20-30 метеоров, а значит загадать 20-30 желаний.

«Чаще всего активность этого метеорного потока не отличается большим количеством метеоров, но иногда отмечаются и захватывающие зрелища. Так, в 1966 году можно было увидеть до 40 метеоров в секунду», – сообщила Сиб.фм специалист новосибирского планетария Виктория Дамм.

Однако грядущий «звёздный дождь» связан еще и с кометой 55P/Темпеля – Туттля. Эта «хвостатая странница» впервые была зарегистрирована в 1865 году, её период обращения равен 33 годам. Зрелищные «звёздные дожди» от этой кометы возможны только раз в 33 года, хотя и в этом случае они необязательны, особенно если комета проходит слишком далеко от орбиты Земли. Это происходит из-за того, что метеорное вещество сконцентрировано около кометы, а не распределено равномерно по орбите. В следующий раз эта комета вернётся к нам только в 2051 году.

«Наблюдать метеорный поток можно будет ночью. Созвездие Льва появляется над северо-восточной частью горизонта после полуночи, а к утру поднимается высоко над юго-восточным горизонтом. Для того, чтобы увидеть метеоры в Новосибирске, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки будут заметны без оптических приборов», – добавила Виктория Дамм.

Напомним, как выяснили исследователи «Фотостраны», 65 % новосибирцев решительно готовы слетать в космическое путешествие.