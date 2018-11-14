Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

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С января 2019 года в России нельзя будет принимать аналоговый сигнал – вместо этого будет запущено цифровое теле- и радиовещание.

Видеоконференция по проблемам перехода на «цифру» прошла в Новосибирской области, провёл её заместитель губернатора Андрей Жуков. По его словам, совсем скоро будут организованы «горячие линии», воспользовавшись которыми жители области смогут оперативно получить консультацию по вопросам грядущего перехода.



После перехода на цифровое вещание любители телепередач смогут бесплатно и в прекрасном качестве смотреть у себя дома 20 основных телеканалов, рассказали в областном правительстве.



По информации руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий области Анатолия Дюбанова, к настоящему моменту на территории региона построено 59 передающих станций, и телепередачи в «цифре» уже могут смотреть более 98,5 % жителей.



«По предварительным расчётам, неохваченными сигналом

остались 19 тысяч семей. Решением для них на сегодняшний день является установка комплектов спутникового телевидения. Более половины жителей уже приобрели такие комплекты. Сейчас достигнута договорённость с оператором "НТВ Плюс" о льготной

стоимости на установку спутникового оборудования людям, которые остаются без цифрового сигнала», — рассказал чиновник.



Тем временем правительство области и депутаты заксобрания решают вопрос об оказании адресной поддержки малоимущим гражданам, для которых приобретение спутникового оборудования является достаточно ощутимой тратой.



Напомним, в октябре сотрудники Музея Новосибирска приступили к созданию цифрового архива с информацией о жертвах политических репрессий.