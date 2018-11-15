32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургию

Лента новостейПредложить новость
Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией
Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде
Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города
Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям
Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк
32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургиюРубрика: woman, общество
15.11.2018 16:31
фото предоставила «Фотострана»
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 700 респондентов и выяснили, как жители Новосибирска относятся к пластической хирургии.
40 % участников опроса выступили в защиту пластической хирургии.
«В наше время есть возможность изменить внешний вид, чтобы быть приятнее для окружающих, а главное – больше нравиться самому себе. Какое-то время назад о таком могли только мечтать. Не вижу смысла не пользоваться такой возможностью, а особенно учитывая прогресс современной медицины», – прокомментировала свою позицию Людмила.
32 % опрошенных негативно отозвались об изменении человеческого тела с помощью пластики, причем большинство противников «пластики» — мужчины.
«Бесспорно, каждый мечтает о голливудски красивой жене, но также мечтает о красивых детях от своей жены, а пластика, увы, детям не передаётся. Если честно, мне даже немного страшно знакомиться с девушками для создания семьи. Не факт, что девушка честно расскажет мне о прошлых изменениях внешности», — отметил респондент.
К компромиссу пришли 19 % респондентов: они считают, что пластика не нанесёт вреда никому, если будет применена в разумных целях. Например, для исправления врождённых несовершенств, небольшой коррекции внешности для своего удовольствия. Главное, по их мнению, не увлечься и не переусердствовать.
Оставшиеся участники голосования относятся к пластической хирургии нейтрально и считают, что «каждому – своё».
Например, в октябре «Фотострана» опросила 900 респондентов и выяснили, пользуются ли жители Новосибирска услугами домработницы.
Комментарии
Лента новостей
Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией
Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде
Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города
Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям
Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное