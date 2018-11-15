32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургию

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 700 респондентов и выяснили, как жители Новосибирска относятся к пластической хирургии.

40 % участников опроса выступили в защиту пластической хирургии.

«В наше время есть возможность изменить внешний вид, чтобы быть приятнее для окружающих, а главное – больше нравиться самому себе. Какое-то время назад о таком могли только мечтать. Не вижу смысла не пользоваться такой возможностью, а особенно учитывая прогресс современной медицины», – прокомментировала свою позицию Людмила.

32 % опрошенных негативно отозвались об изменении человеческого тела с помощью пластики, причем большинство противников «пластики» — мужчины.

«Бесспорно, каждый мечтает о голливудски красивой жене, но также мечтает о красивых детях от своей жены, а пластика, увы, детям не передаётся. Если честно, мне даже немного страшно знакомиться с девушками для создания семьи. Не факт, что девушка честно расскажет мне о прошлых изменениях внешности», — отметил респондент.

К компромиссу пришли 19 % респондентов: они считают, что пластика не нанесёт вреда никому, если будет применена в разумных целях. Например, для исправления врождённых несовершенств, небольшой коррекции внешности для своего удовольствия. Главное, по их мнению, не увлечься и не переусердствовать.

Оставшиеся участники голосования относятся к пластической хирургии нейтрально и считают, что «каждому – своё».

Например, в октябре «Фотострана» опросила 900 респондентов и выяснили, пользуются ли жители Новосибирска услугами домработницы.