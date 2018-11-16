Домогательствам на работе подвергался каждый третий житель Новосибирска

фото с сайта pixabay.com

Больше 40 % новосибирцев считают, что с домогательствами на работе нужно бороться на законодательном уровне, выяснили специалисты портала по поиску работы «Зарплата.ру» в ходе опроса 1100 горожан и 520 представителей новосибирских компаний.

Половина всех опрошенных признались, что никогда не слышали такое слово как «харассмент» и даже не догадываются о его значении, а 26 % респондентов знают только в общих чертах. 24 % с уверенностью говорят о том, что знакомы с этим понятием.

Харассмент - преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица преследованием, назойливым приставанием, домогательством. Чаще всего употребляется в значении «сексуальное домогательство», но на самом деле термин шире – он включает в себя не только действия, но и слова, психологическое давление.

Треть жителей Новосибирска отметили, что сталкивались с проявлением харассмента на рабочем месте в свой адрес. 9 % горожан когда-либо были свидетелями подобного поведения в адрес коллег. А 58 % опрошенных новосибирцев никогда не сталкивались с домогательствами на работе.

43 % жителей города уверены, что с домогательствами на рабочем месте нужно разбираться на законодательном уровне. 13 % считают, что домогающегося сотрудника нужно уволить без разговоров, а еще 13 % настаивают на том, что достаточно с ним просто поговорить. Треть новосибирцев отметили, что ничего в подобных ситуациях предпринимать не нужно, и участники конфликта разберутся сами.

В случае если новосибирцы подвергнутся домогательствам в офисе, 33 % из них будут требовать увольнения пристающего сотрудника, 13 % подадут на него в суд. 4 % уволятся сами, а 15 % ничего не будут делать в надежде, что ситуация сама нормализуется. 35 % опрошенных инициируют публичное разбирательство с участием всего коллектива.

«Такого понятия как "харассмент" в российском законодательстве на данный момент нет, отсутствует и определение домогательства и санкции за его совершение. Однако это не значит, что подобные случаи никак не регулируются. Так, в Уголовном кодексе РФ есть статья 133 – "Понуждение к действиям сексуального характера". Она предусматривает штраф, исправительные работы или лишение свободы. Для подтверждения факта наличия домогательств нужны доказательства, например, показания свидетелей. В отдельных случаях, к самостоятельным средствам доказывания могут быть отнесены аудио- или видеозаписи», — отметила юрист портала «Зарплата.ру» Екатерина Дикович.

60 % новосибирских работодателей отметили, что если кто-то из сотрудников придёт к ним с жалобой на домогательства коллеги, они обойдутся строгим разговором с участниками конфликта. 5 % ничего не будут предпринимать, 6 % уволят агрессора. А 29 % представителей компаний рассказали, что в таком случае инициируют разбирательство, предусмотренное законом РФ.

4 % работодателей уверены, что обычно в харассменте виновата сама жертва. 17 % отметили, что всегда виноват тот, кто домогается, и ничего не может его оправдать. По мнению 79 % респондентов, обычно нельзя винить кого-то одного, а нужно разбираться в ситуации.

Напомним, в ноябре выяснилось, что завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска.