Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

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Экологичным реагентом обработают главные улицы НовосибирскаРубрика: общество
16.11.2018 07:03
фото с сайта pixabay.com
Магистральные улицы города обработают специальным противогололёдным реагентом – остальным дорогам достанется пескосоляная смесь.
Новосибирские дорожные службы закупили 500 тонн противогололёдного реагента «Бионорд». Как сообщает пресс-центр мэрии, пока этим материалом обработают лишь магистральные улицы, среди которых Красный проспект, Вокзальная магистраль, улица Кирова, улица Гоголя и проспект Димитрова.
«На крупных улицах с большим трафиком будем использовать пескосоляную смесь, изготовленную из отсевов дробления горных пород. Для приготовления пескосоляной смеси, которой будут обрабатываться остальные улицы города в этом году, закупаем природный песок специального рассева, критерии которого мы определяли совместно с депутатами и общественниками», — рассказал директор ДЭУ № 1 Алексей Лыков.
Российский противогололёдный препарат «Бионорд» прошёл государственную экологическую экспертизу и применяется в Красноярске, Ханты-Мансийске, Хабаровске, Екатеринбурге и других городах. Дорожники рассчитывают с помощью реагента и дроблёного песка уменьшить уровень пыли на дорогах весной.
Напомним, об использовании нового противогололёдного реагента на новосибирских дорогах стало известно в октябре.
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