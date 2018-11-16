Художник из Германии проведёт беседу-перформанс в новосибирском кинотеатре

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА БРЭДА ДАУНИ

Брэд Дауни приехал в Новосибирск по приглашению Apollo Gallery и лофта TRАВА – помимо проведения перформанса он намерен исследовать местный паблик-арт.

Выступление родившегося в 1980 году в США художника будет называться «Формализм фарса: процесс, проект, объект», оно начнётся 16 ноября в 19 часов в киноцентре «Победа».

«Дауни создал радикальные и вдохновляющие произведения искусства по всему миру. Он представит некоторые из этих работ: скульптуры, архитектуру, перформансы, инсталляции, фильмы, рисунки, коллажи и активизм, каждый из которых нашел своё вдохновение в объектах и деятельности повседневной жизни. С юмором, чуткостью и проницательностью Дауни исследует ткань городов, сельской местности, святых мест, забытых окраин и спорных границ. При этом он вплетает новые нарративы в их хаотические узоры и делает расплывчатыми разделения между искусством и повседневностью. После перформанса будет возможность задать вопросы автору. Мероприятие будет проходить на английском с переводом на русский язык», — рассказали в «Победе».

Попасть на выступление художника можно абсолютно бесплатно – необходимо лишь предварительно зарегистрироваться здесь.

Напомним, в ноябре в Новосибирском художественном музее открылась выставка «Новое. Избранное».



