Художник из Германии проведёт беседу-перформанс в новосибирском кинотеатре

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Художник из Германии проведёт беседу-перформанс в новосибирском кинотеатреРубрика: афиша
16.11.2018 08:58
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА БРЭДА ДАУНИ
Брэд Дауни приехал в Новосибирск по приглашению Apollo Gallery и лофта TRАВА – помимо проведения перформанса он намерен исследовать местный паблик-арт.
Выступление родившегося в 1980 году в США художника будет называться «Формализм фарса: процесс, проект, объект», оно начнётся 16 ноября в 19 часов в киноцентре «Победа».
«Дауни создал радикальные и вдохновляющие произведения искусства по всему миру. Он представит некоторые из этих работ: скульптуры, архитектуру, перформансы, инсталляции, фильмы, рисунки, коллажи и активизм, каждый из которых нашел своё вдохновение в объектах и деятельности повседневной жизни. С юмором, чуткостью и проницательностью Дауни исследует ткань городов, сельской местности, святых мест, забытых окраин и спорных границ. При этом он вплетает новые нарративы в их хаотические узоры и делает расплывчатыми разделения между искусством и повседневностью. После перформанса будет возможность задать вопросы автору. Мероприятие будет проходить на английском с переводом на русский язык», — рассказали в «Победе».
Попасть на выступление художника можно абсолютно бесплатно – необходимо лишь предварительно зарегистрироваться здесь.
Напомним, в ноябре в Новосибирском художественном музее открылась выставка «Новое. Избранное».
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