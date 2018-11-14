1 балл
-5
66.62 75.54
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургию

вчера 16:31 Woman 0 Коммент.

Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

вчера 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

вчера 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

14.11.2018 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

Рубрика: Авто

16.11.2018 05:03

фото с сайта pixabay.com

МВД России разработало квалификационные требования к специалистам, которые будут участвовать в регистрации машин в автосалонах; соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Основное нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.

Согласно проекту приказа министерства, специалист должен уметь идентифицировать авто в соответствии с законодательством о техническом регулировании, выявлять признаки изменения идентификационных данных, оформлять документы для регистрации машин. Кроме того, к нему предъявляются требования по осуществлению контроля технического состояния автомобилей. Специалист также должен уметь выявлять признаки технических неисправностей транспортных средств.

Помимо этого, в обязанности специалиста вменяется знание требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения и регистрации авто, устройства и технических характеристик транспортных средств, методов контроля технического состояния машин, правил их маркировки.

«Полностью поддерживаю идею про введение квалификационных требований. Другое дело, что они немного жестковаты, ведь сотрудники автосалонов будут осматривать преимущественно новые автомобили. Таких требований, например, к обязательному техническому образованию нет даже для госинспекторов регистрационных подразделений», — отметил эксперт по регистрации транспортных средств Борис Ионов.

Напомним, в октябре правила регистрации транспортных средств стали более демократичными.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургию

вчера 16:31 Woman 0 Коммент.

Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

вчера 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

вчера 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

14.11.2018 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

14.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее
Image
27.07.2018

Тысячи идей и предложений

В Новосибирской области подвели первые итог...

Читать далее
Image
28.06.2018

Бурый уголь – не камень преткновения

Глава СГК приехал в Но...

Читать далее
Image
26.06.2018

Карты под контролем

С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...

Читать далее

Новости по теме

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера 12.11.2018 «Дерзкую» кражу детской коляски раскрыла новосибирская полиция 12.11.2018 Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области 10.11.2018

Популярное

Image

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибир...

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

Image

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске