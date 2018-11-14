Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

фото с сайта pixabay.com

МВД России разработало квалификационные требования к специалистам, которые будут участвовать в регистрации машин в автосалонах; соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Основное нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.

Согласно проекту приказа министерства, специалист должен уметь идентифицировать авто в соответствии с законодательством о техническом регулировании, выявлять признаки изменения идентификационных данных, оформлять документы для регистрации машин. Кроме того, к нему предъявляются требования по осуществлению контроля технического состояния автомобилей. Специалист также должен уметь выявлять признаки технических неисправностей транспортных средств.

Помимо этого, в обязанности специалиста вменяется знание требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения и регистрации авто, устройства и технических характеристик транспортных средств, методов контроля технического состояния машин, правил их маркировки.

«Полностью поддерживаю идею про введение квалификационных требований. Другое дело, что они немного жестковаты, ведь сотрудники автосалонов будут осматривать преимущественно новые автомобили. Таких требований, например, к обязательному техническому образованию нет даже для госинспекторов регистрационных подразделений», — отметил эксперт по регистрации транспортных средств Борис Ионов.

Напомним, в октябре правила регистрации транспортных средств стали более демократичными.