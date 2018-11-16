Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

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Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 годуРубрика: искусство
16.11.2018 06:02
фото с сайта pixabay.com
Мэр Локоть предложил провести в Новосибирске творческие соревнования для людей с инвалидностью со всего мира.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил провести в Новосибирске Международные Парадельфийские игры в 2019 году. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля «Добрая волна» — 12-летним новосибирцем Вячеславом Проскуриным с ДЦП и инвалидностью по зрению.
«Новосибирск готов организовать такое масштабное мероприятие, для этого у нас есть все условия», – сообщил мэр Анатолий Локоть.
Градоначальник подчеркнул, что в городе много талантливых молодых людей, которые могут достойно представить город на творческих соревнованиях.
Парадельфийские игры – состязания в области культуры и искусства для людей с инвалидностью. Впервые они прошли в Москве в 2016 году, а затем – в Ижевске в 2018 году.
Напомним, в октябре мэр Новосибирска отправил новосибирских актёров на Дельфийские игры для людей с инвалидностью.
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