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Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

Рубрика: искусство

16.11.2018 06:02

фото с сайта pixabay.com

Мэр Локоть предложил провести в Новосибирске творческие соревнования для людей с инвалидностью со всего мира.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил провести в Новосибирске Международные Парадельфийские игры в 2019 году. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля «Добрая волна» — 12-летним новосибирцем Вячеславом Проскуриным с ДЦП и инвалидностью по зрению.

«Новосибирск готов организовать такое масштабное мероприятие, для этого у нас есть все условия», – сообщил мэр Анатолий Локоть.  

Градоначальник подчеркнул, что в городе много талантливых молодых людей, которые могут достойно представить город на творческих соревнованиях.

Парадельфийские игры – состязания в области культуры и искусства для людей с инвалидностью. Впервые они прошли в Москве в 2016 году, а затем – в Ижевске в 2018 году.

Напомним, в октябре мэр Новосибирска отправил новосибирских актёров на Дельфийские игры для людей с инвалидностью.

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