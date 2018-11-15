Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

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Журналисты раскрыли, сколько получают российские звёзды за выступления на новогодних корпоративах.

Информация о том, сколько зарабатывают российские артисты на частных новогодних вечеринках, стала всё чаще появляться в СМИ. О расценках на выступления звёзд в этом году сообщил BFM.ru со ссылкой на портал Telegramma.pro.

Судя по приведённым данным, один из самых дорогих «новогодних» артистов – Григорий Лепс. Востребованность позволяет ему запрашивать за своё выступление на празднике девять миллионов рублей – это при том, что в обычные дни его гонорар составляет 7,6 миллиона рублей. Певец также уточняет, что композицию «Рюмка водки на столе» он согласен исполнять не более чем дважды за время концерта.

Девятимиллионный гонорар требует за своё появление на корпоративе и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. И это без учёта праздничной наценки. Правда, будет ли рокер выступать в грядущую новогоднюю ночь, он пока не определился.

Объясним высокий праздничный гонорар и Филиппа Киркорова – его расценки начинаются от отметки в шесть миллионов рублей. Недалеко от российского поп-короля ушла Светлана Лобода – она оценивает своё выступление в шесть миллионов рублей.

Выступление другой экс-участницы группы «Виа Гра», Веры Брежневой, обойдётся в 3,7 миллиона рублей за 40 минут концерта. Почти так же оценивается и новогодний выход Полины Гагариной — певица запрашивает за него 3,5 миллиона рублей, что на миллион больше, чем год назад.

Одной из самых непритязательных российских звёзд оказалась Ольга Бузова – за своё выступление на корпоративе в качестве ведущей она просит 2,5 миллиона рублей, в качестве певицы – два миллиона рублей. Однако, учитывая стремительно растущую популярность отечественной дивы, можно предположить, что в новогоднюю ночь она окажется более чем востребованной.

Напомним, в ноябре певец Сергей Жуков захотел открыть бар «Руки Вверх!» в Новосибирске.