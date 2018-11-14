Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

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Рубрика: Авто, общество

16.11.2018 04:06

фото с сайта pixabay.com

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек.

Наиболее высоко состояние дорожного полотна в родном городе оценили автомобилисты из Тюмени. Этот город — абсолютный лидер рейтинга 2018 года с недосягаемо высоким средним баллом за состояние дорожного полотна (4,25). 

На втором месте — Набережные Челны: качество дорог в родном городе жители оценили на 3,75 балла.

«Два города-полумиллионника обогнали Москву. Средний балл за состояние дорог в столице — 3,57. Санкт-Петербург не вошел даже в первую десятку, занимая лишь 13 строку рейтинга с 3,08 балла. В «хвосте» списка — Саратов и Рязань: 2,54 и 2,52 балла соответственно. Наибольшее же число негативных отзывов о состоянии автодорог оставили жители Владивостока. Средний балл города в рейтинге — 2,45», — рассказали аналитики.

За 4 года, прошедших с момента аналогичного исследования, средний балл за состояние городских дорог наиболее значительно вырос у Волгограда: 2,1 в 2014 году и 2,82 сегодня. Увеличилось число положительных отзывов о состоянии дорог в Самаре: средний балл за 4 года вырос с 2,32 до 3,03. Воронеж улучшил показатели: 2,64 балла в 2014 году и 3,28 сегодня. 

Отрицательную динамику среднего балла продемонстрировал только Новосибирск, здесь оценка качества автодорог снизилась за 4 года с 2,78 до 2,73 балла.

Напомним, в ноябре Новосибирске стартовала акция «Снежный фронт» — новосибирцев просят присылать фото неубранных дорог.

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