Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде

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Выпускникам вузов предлагают раскрыть таланты и определиться с карьерой на уникальной олимпиаде «Я – профессионал».

Помочь студентам старших курсов определиться, где продолжить обучение или в какой компании ждёт работа мечты, поможет олимпиада «Я – профессионал». Это один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», которая в этом году проводится уже во второй раз. Победителей состязаний ждут денежные премии, льготное поступление в ведущие вузы и стажировки в крупнейших компаниях страны. Зарегистрироваться можно до 22 ноября.

В прошлом году дипломантами олимпиады стали 2030 участников, из них 59 – студенты и выпускники вузов Новосибирской области. Более 750 победителей воспользовались льготами и продолжили учёбу в магистратуре и аспирантуре российских вузов. Среди них Ксения Манскова, выпускница НГУ — она стала медалисткой направления «Педагогическое образование».

«Благодаря победе я без экзаменов поступила в магистратуру СПбПУ и получаю сейчас психолого-педагогическое образование. Ещё я познакомилась с такими же увлечёнными ребятами, «болеющими» педагогикой. Общение с ними – лучший способ найти вдохновение для работы и творчества. Это очень важно, когда преподаёшь», – рассказала Ксения.

Как показывают данные Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ, новосибирские студенты очень высоко оценивают качество образования в регионе, но уточняют, что большая нагрузка не позволяет им совмещать учёбу с работой.

«У ребят хорошая теоретическая подготовка, они грамотные, но абсолютно не готовы к реальной работе: не умеют составлять резюме, на собеседовании с HR-специалистами зажаты или, наоборот, ведут себя слишком самоуверенно. Мы поставили себе задачу – научить студентов и выпускников деловой коммуникации и самопрезентации, мотивировать их непрерывно учиться и совершенствоваться. Для этого во втором сезоне олимпиады мы запустили масштабную образовательную программу. Бизнес-тренеры и HR-специалисты расскажут, чего ждут работодатели от выпускников, как стать востребованным профессионалом, ставить и достигать карьерные цели», – объяснила руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Образовательная программа олимпиады «Я – профессионал» включает 162 подготовительных вебинара по направлениям состязаний, 21 онлайн-занятие и 17 очных тренингов по гибким навыкам. Soft skills или гибкие навыки – это умения, не связанные с конкретной специальностью: командная работа, лидерство, адаптивность, целеполагание. Эти навыки нужны любому профессионалу – юристу, филологу или химику.

Развивать soft skills у студентов Новосибирска будет известный бизнес-тренер, топ-менеджер с 20-летним опытом Сергей Озеров.

Все зарегистрировавшиеся на олимпиаду смогут пройти отборочный онлайн-этап с 24 ноября по 9 декабря. Студенты, набравшие высокие баллы, смогут попасть на одну из 15 февральских зимних школ – образовательных форумов с участием учёных и признанных специалистов-практиков.

В прошлом году гостями школ стали президент Сбербанка Герман Греф, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и нобелевский лауреат по химии Аврам Гершко. В этом сезоне участников ждут новые интересные встречи и знакомства.

Напомним, в марте лучшие студенты Новосибирской области получили удостоверения стипендиатов.