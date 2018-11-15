7 баллов
-6
68 76.76
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Жительница Новосибирска наживалась на мужчинах с импотенцией

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

сегодня 11:20 Культура 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

Рубрика: политика

15.11.2018 14:17

фото с сайта прокуратуры Алтайского края

Появилась информация о новой кандидатуре на должность прокурора Новосибирской области – её рассмотрят в ближайшее время.

Кандидатуру нынешнего прокурора Алтайского края Якова Хорошева на должность прокурора Новосибирской области рассмотрят в региональном заксобрании в четверг, 15 ноября, сообщил источник РБК.

Известно, что кандидатура нового прокурора будет окончательно утверждена 22 ноября. Пока же депутаты регионального парламента никак не прокомментировали Сиб.фм возможное назначение.

Яков Хорошев работал зампрокурора Бурятии, с 2009 года стоит во главе прокуратуры Алтайского края. В январе 2019 года заканчивается второй пятилетний срок его пребывания на этом посту.

Отмечается, что Хорошев на шесть лет старше отправленного на пенсию экс-прокурора Владимира Фалилеева.

Напомним, на днях источник назвал кандидатом на должность прокурора Новосибирской области представителя омской прокуратуры Александра Лоренца.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Жительница Новосибирска наживалась на мужчинах с импотенцией

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

сегодня 11:20 Культура 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.10.2018

Свой парень на Алтае

Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
15.10.2018

Ротация по-прокурорски

Всю неделю в области гадали, что происходит с пр...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
15.01.2018

"Профессор" Козодой – в институте вой

Учёный совет Института...

Читать далее

Новости по теме

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области вчера 06:01 Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына 13.11.2018 Травников назначил нового министра экологии и природных ресурсов 12.11.2018 Суперсибиряк и уходящая вдаль Бурятия — Итоги недели Сиб.фм 11.11.2018

Популярное

Image

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

Image

Источник назвал имя нового прокурора Новосибирской области