Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

фото с сайта прокуратуры Алтайского края

Появилась информация о новой кандидатуре на должность прокурора Новосибирской области – её рассмотрят в ближайшее время.

Кандидатуру нынешнего прокурора Алтайского края Якова Хорошева на должность прокурора Новосибирской области рассмотрят в региональном заксобрании в четверг, 15 ноября, сообщил источник РБК.

Известно, что кандидатура нового прокурора будет окончательно утверждена 22 ноября. Пока же депутаты регионального парламента никак не прокомментировали Сиб.фм возможное назначение.

Яков Хорошев работал зампрокурора Бурятии, с 2009 года стоит во главе прокуратуры Алтайского края. В январе 2019 года заканчивается второй пятилетний срок его пребывания на этом посту.

Отмечается, что Хорошев на шесть лет старше отправленного на пенсию экс-прокурора Владимира Фалилеева.

Напомним, на днях источник назвал кандидатом на должность прокурора Новосибирской области представителя омской прокуратуры Александра Лоренца.