Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

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Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского краяРубрика: политика
15.11.2018 14:17
фото с сайта прокуратуры Алтайского края
Появилась информация о новой кандидатуре на должность прокурора Новосибирской области – её рассмотрят в ближайшее время.
Кандидатуру нынешнего прокурора Алтайского края Якова Хорошева на должность прокурора Новосибирской области рассмотрят в региональном заксобрании в четверг, 15 ноября, сообщил источник РБК.
Известно, что кандидатура нового прокурора будет окончательно утверждена 22 ноября. Пока же депутаты регионального парламента никак не прокомментировали Сиб.фм возможное назначение.
Яков Хорошев работал зампрокурора Бурятии, с 2009 года стоит во главе прокуратуры Алтайского края. В январе 2019 года заканчивается второй пятилетний срок его пребывания на этом посту.
Отмечается, что Хорошев на шесть лет старше отправленного на пенсию экс-прокурора Владимира Фалилеева.
Напомним, на днях источник назвал кандидатом на должность прокурора Новосибирской области представителя омской прокуратуры Александра Лоренца.
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