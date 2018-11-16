Qlean: чистота с доставкой на дом

Фотографии предоставлены онлайн-сервисом Qlean

В больших городах с миллионным населением приходится убираться часто и тщательно. Пыль, грязь, машины – всё это приводит к тому, что уборка занимает много времени. Чтобы разгрузить себя и провести свободное время с большей пользой, жители Новосибирска теперь могут заказать услуги онлайн-сервиса Qlean. Москва, затем Санкт-Петербург, Екатеринбург – заказать домашнюю уборку с помощью интернета стало чем-то простым и доступным. И вот Qlean, перешагнув Уральские горы, оказался и в столице Сибири.

Учитывая опыт предыдущих городов, команда Qlean постаралась сделать тарифы на услуги максимально доступными для пользователей.

«Первоначально Qlean заходил в регионы с московскими ценами, и это было ошибкой.

Теперь уборка однокомнатной квартиры в Новосибирске по подписке обойдётся в 1192 рубля, тогда как в Москве эта услуга стоит на 400 рублей дороже.

Цены Qlean ниже, чем в среднем по рынку. При этом мы тщательно следим за качеством наших уборок», – поясняет генеральный директор компании Евгений Гапон.

К тому же стало очевидно, что компании необходима отдельная команда, которая будет работать с регионами. До запуска в Новосибирске в Qlean такой команды не было, и из-за масштабного объёма работы в Москве ошибки в других городах иногда были незаметны. Теперь с регионами работает GEO-менеджеры, которые занимаются только ими.

GEO-команда особое внимание уделила и проблеме нехватки клинеров – это обычная, но глобальная проблема для впервые «запущенных» городов. Чтобы предотвратить срывы уборок и неприезды клинеров, команда маркетинга задействовала свои инструменты: запустили рекламу в Яндекс и Google, разместили объявления в изданиях по поиску работы.

«Сейчас в Новосибирске эта трудность решена. Тем не менее, мы много инвестировали в технологии и улучшили систему распределения заказов, чтобы ещё сильнее минимизировать количество неприездов», — говорит Евгений Гапон.

Случаются, конечно, и форс-мажоры. Поэтому если заказ всё-таки срывается, клиенту сообщат об этом заранее и начислят бонус на следующий заказ. Оперативная служба поддержки в социальных сетях быстро сориентирует клиента по статусу заказа и поможет решить возникшие проблемы.

Приоритет компании – позволить клиентам не волноваться об уборке и возможность гарантировать высокое качество уборки при минимальных ценах. Помимо этого, Qlean упростил формирование заказа: больше никаких автоматических оформлений подписки на сервис и только прозрачное ценообразование.

«Каждый новый город – это по-своему уникальный сегмент рынка, где могут возникнуть непредвиденные проблемы, которых не было в других регионах. Тем не менее, практика и быстрая реакция на трудности позволяют Qlean принимать правильные решения для развития в регионах», — утверждает Евгений Гапон.

Qlean предлагает читателям Сиб.фм скидку в 20 % на первый заказ – во время его оформления нужно просто ввести промокод sibfm20. А если вы оплачиваете уборку банковской картой, вас ждёт дополнительная скидка в размере 10 %. Акция продлится до 31 декабря.