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Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

Рубрика: афиша

15.11.2018 17:54

фото из фан-группы ATL во ВКонтакте

Масштабный рэп-тур посетит Новосибирск: в новом проекте бренда участвуют диджеи уже успевшей нашуметь «Стиль. Тусы».

BURN Rap Tour пройдёт по шести городам России. Новосибирская «Подземка» 15 декабря станет его второй остановкой. На концерте выступят исполнители из «Стиль. Тусы»: DJ Kashin, DJ Romsta, DJ Fookin и DJ Gosha. А хэдлайнером вечера станет известный рэпер ATL.

«Любители хип-хопа знают его как одного из наиболее самобытных исполнителей новой школы. В своих треках он сочетает сложные образы и бескомпромиссный флоу с эклектичным саундом, вмещающим в себя самые разнообразные измерения хип-хопа и электронной музыки – от джангла и хауса до трип-хопа и гэриджа. Творчество ATL признают такие величины, как Баста и Oxxxymiron», – сообщила «Подземка».

Вход на тусовку бесплатный, подробности можно узнать в группе места проведения мероприятия.

Напомним, в декабре новосибирцев ужаснули цены на концерт солиста Rammstein.

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Предложить новость

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

сегодня 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:31 Woman 0 Коммент.

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сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

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