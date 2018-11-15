Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

фото из фан-группы ATL во ВКонтакте

Масштабный рэп-тур посетит Новосибирск: в новом проекте бренда участвуют диджеи уже успевшей нашуметь «Стиль. Тусы».

BURN Rap Tour пройдёт по шести городам России. Новосибирская «Подземка» 15 декабря станет его второй остановкой. На концерте выступят исполнители из «Стиль. Тусы»: DJ Kashin, DJ Romsta, DJ Fookin и DJ Gosha. А хэдлайнером вечера станет известный рэпер ATL.

«Любители хип-хопа знают его как одного из наиболее самобытных исполнителей новой школы. В своих треках он сочетает сложные образы и бескомпромиссный флоу с эклектичным саундом, вмещающим в себя самые разнообразные измерения хип-хопа и электронной музыки – от джангла и хауса до трип-хопа и гэриджа. Творчество ATL признают такие величины, как Баста и Oxxxymiron», – сообщила «Подземка».

Вход на тусовку бесплатный, подробности можно узнать в группе места проведения мероприятия.

Напомним, в декабре новосибирцев ужаснули цены на концерт солиста Rammstein.