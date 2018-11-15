Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

фото с сайта pixabay.com

На Новосибирскую область смещается холодный атмосферный фронт, так что не стоит верить погоде утром 16 ноября – лучше узнать прогноз на весь день.

Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщил Сиб.фм о погоде на ближайшие три дня, с 16 по 18 ноября.

В пятницу, 16 ноября, уже, кажется, традиционно резко ударят холода. Ночью ожидается температура -7…-9 градусов, снег и местами метель. Утром же градусы сохранятся, но затем в течение дня температура упадёт до -15…-17 градусов. Ветер прогнозируется западный, с силой 5-10 метров в секунду. Днём осадков не будет. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, так что водителям следует быть внимательней.

В ночь на субботу, 17 ноября, станет ещё холоднее: -21…-23 градусов. Днём потеплеет до -10…-12. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный с силой в 4-9 метров в секунду. Осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 18 ноября, погода будет относительно стабильной. Ночью -10…-12 градусов, днём -7…-9. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. В течение суток будет идти небольшой снег.

«С северо-запада на территорию Новосибирской области смещается холодный атмосферный фронт. Поэтому днём 15 ноября и ночью 16 ноября будут отмечаться интенсивный снег, метели, ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Днём 16 ноября давление начнет расти, осадки прекратятся, резко похолодает. 17 ноября погода будет морозной, со слабым ветром. Лишь 18 ноября, начиная с западных районов области, будет вновь понижаться атмосферное давление, с увеличением облачности пойдёт снег, морозы ослабеют», — прокомментировали синоптики.

Напомним, 9 ноября в Новосибирске также произошло резкое похолодание.