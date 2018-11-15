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Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

Рубрика: проиcшествия

15.11.2018 18:17

фото с сайта 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали полковника полиции – об этом сообщили местные СМИ.

Вадим Надвоцкий – руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Алтайскому Краю. Сегодня, 15 ноября, его задержали в Барнауле. Информацию подтвердил altapress.ru источник в правоохранительных органах.

Вадим Надвоцкий работает в структурах МВД с 1992 года. Свою карьеру начал с должности младшего уполномоченного в подразделении, которое впоследствии и возглавил в 2006 году. Является полковником полиции.

Напомним, в октябре в Новосибирске задержали чиновника мэрии Юрия Кузнецова.

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Предложить новость

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

сегодня 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

сегодня 17:41 Общество 0 Коммент.

32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургию

сегодня 16:31 Woman 0 Коммент.

Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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