Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

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Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в БарнаулеРубрика: проиcшествия
15.11.2018 18:17
фото с сайта 22.мвд.рф
В Алтайском крае задержали полковника полиции – об этом сообщили местные СМИ.
Вадим Надвоцкий – руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Алтайскому Краю. Сегодня, 15 ноября, его задержали в Барнауле. Информацию подтвердил altapress.ru источник в правоохранительных органах.
Вадим Надвоцкий работает в структурах МВД с 1992 года. Свою карьеру начал с должности младшего уполномоченного в подразделении, которое впоследствии и возглавил в 2006 году. Является полковником полиции.
Напомним, в октябре в Новосибирске задержали чиновника мэрии Юрия Кузнецова.
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