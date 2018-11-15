Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

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В Алтайском крае задержали полковника полиции – об этом сообщили местные СМИ.

Вадим Надвоцкий – руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Алтайскому Краю. Сегодня, 15 ноября, его задержали в Барнауле. Информацию подтвердил altapress.ru источник в правоохранительных органах.

Вадим Надвоцкий работает в структурах МВД с 1992 года. Свою карьеру начал с должности младшего уполномоченного в подразделении, которое впоследствии и возглавил в 2006 году. Является полковником полиции.

Напомним, в октябре в Новосибирске задержали чиновника мэрии Юрия Кузнецова.