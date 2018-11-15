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Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

15.11.2018 10:34

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ МВД ПО НОВОИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новосибирске на сектантов вышли сотрудники центра «Э» — главе религиозного объединения предъявлено обвинение.

Как уже писал Сиб.фм, в Новосибирске задержали местного лидера ячейки запрещённой в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы», куда входило 15 человек.

В следственном комитете рассказали, что лидеру секты 64 года. Уже установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года сектанты собирались в Ленинском районе в квартире у своего главы – они читали и обсуждали религиозную литературу, смотрели видеоматериалы и проводили религиозные обряды. Ранее деятельность их организации, носившей другое название, была запрещена судом. Тем не менее, сектанты не успокоились.

Сейчас глава секты находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение по статье, подразумевающей ответственность за организацию деятельности экстремистской организации.

Напомним, в ноябре в Новосибирской области в суд передано дело несовершеннолетнего серийного угонщика.

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Лента новостей

Предложить новость

Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Жительница Новосибирска наживалась на мужчинах с импотенцией

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

сегодня 11:20 Культура 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

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