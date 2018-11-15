Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ МВД ПО НОВОИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новосибирске на сектантов вышли сотрудники центра «Э» — главе религиозного объединения предъявлено обвинение.

Как уже писал Сиб.фм, в Новосибирске задержали местного лидера ячейки запрещённой в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы», куда входило 15 человек.

В следственном комитете рассказали, что лидеру секты 64 года. Уже установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года сектанты собирались в Ленинском районе в квартире у своего главы – они читали и обсуждали религиозную литературу, смотрели видеоматериалы и проводили религиозные обряды. Ранее деятельность их организации, носившей другое название, была запрещена судом. Тем не менее, сектанты не успокоились.

Сейчас глава секты находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение по статье, подразумевающей ответственность за организацию деятельности экстремистской организации.

Напомним, в ноябре в Новосибирской области в суд передано дело несовершеннолетнего серийного угонщика.