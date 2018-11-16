В поезде новосибирского метро отметили юбилей

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В поезде новосибирского метро отметили юбилейРубрика: искусство
16.11.2018 08:50
Фото предоставлено министерством культуры НСО
Новая экспозиция в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск» посвящена юбилею главного художественного собрания города; презентация прошла на платформе станции «Площадь Гарина-Михайловского».
Размещённая в вагонах особенного поезда выставка посвящена самым разным сторонам деятельности Новосибирского государственного художественного музея – там есть материалы об истории создания его богатой коллекции, о людях, внёсших особый вклад в развитие этого культурного учреждения, о громких выставочных проектах, о ведущейся просветительной работе, рассказали в министерстве культуры области.
«Важная акция с точки зрения продвижения изобразительного искусства, когда музей выходит за пределы своего здания, чтобы найти нового зрителя», — заявил на презентации заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.
Большую часть экспозиции заняла информация о художественной коллекции музея, истории его здания, и наиболее значимым мероприятиям, проводившимся в последние 10 лет.
В региональном минкульте отметили, что за восемь лет существования поезда-музея в нём были смонтированы 34 тематические экспозиции.
Напомним, в ноябре в НГХМ открылась выставка из пополнивших фонды музея работ.
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