В поезде новосибирского метро отметили юбилей

Фото предоставлено министерством культуры НСО

Новая экспозиция в поезде-музее «Новониколаевск – Новосибирск» посвящена юбилею главного художественного собрания города; презентация прошла на платформе станции «Площадь Гарина-Михайловского».

Размещённая в вагонах особенного поезда выставка посвящена самым разным сторонам деятельности Новосибирского государственного художественного музея – там есть материалы об истории создания его богатой коллекции, о людях, внёсших особый вклад в развитие этого культурного учреждения, о громких выставочных проектах, о ведущейся просветительной работе, рассказали в министерстве культуры области.

«Важная акция с точки зрения продвижения изобразительного искусства, когда музей выходит за пределы своего здания, чтобы найти нового зрителя», — заявил на презентации заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Большую часть экспозиции заняла информация о художественной коллекции музея, истории его здания, и наиболее значимым мероприятиям, проводившимся в последние 10 лет.

В региональном минкульте отметили, что за восемь лет существования поезда-музея в нём были смонтированы 34 тематические экспозиции.

Напомним, в ноябре в НГХМ открылась выставка из пополнивших фонды музея работ.