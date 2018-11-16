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Yota запускает безлимит от 10 рублей

Рубрика: общество

16.11.2018 08:02

фото предоставила Yota

Yota обновила линейку для смартфона и ввела во всех регионах пакет 0 гигабайт.

Теперь пользователи мобильного оператора смогут подключить безлимит от 10 рублей.

«Для многих клиентов мобильной связи весь огромный интернет теперь помещается в одном приложении. Например, в мессенджере, которого достаточно, чтобы обмениваться сообщениями с близкими и коллегами, или соцсети, в которой можно делиться своими новостями и читать обо всём, что происходит в мире, ведь новостной потенциал соцсетей сегодня безграничен. И с сегодняшнего дня все наши пользователи могут подключить только безлимит на мессенджерах от 10 рублей или включить безлимитную соцсеть от 20 рублей. Попробовать Yota стало ещё проще в 81 регионе.

В марте этого года мы запустили экспериментальную линейку без минут и гигабайт для смартфона в Москве и Московской области, и за прошедшие месяцы 16 % пользователей в этом регионе выбрали именно такую модель потребления трафика», — прокомментировал директор по продукту «Смартфон» Yota Артемий Пономарёв.

Продукт для смартфона теперь позволяет выбирать только то, что действительно нужно: отдельно минуты, отдельно гигабайты, отдельно – безлимитный доступ к самым популярным приложениям: WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram. Также с помощью одной кнопки в приложении можно подключить безлимитный трафик для «Яндекс.Музыка», Apple Music, «Google Музыка», Zvooq и Sound Cloud.

Безлимитный доступ к мессенджерам доступен от 10 до 15 рублей в месяц в зависимости от региона. Стоимость подключения безлимитных соцсетей составляет от 20 до 25 рублей. Неограниченный трафик для музыки стоит от 30 до 40 рублей, а для YouTube – от 30 до 100 рублей в зависимости от региона.

Кроме того, линейка была дополнена пакетом 50 гигабайт для тех, кто расходует много трафика на смартфонах. Стоимость подключения пакета составляет от 180 до 500 рублей в зависимости от региона.

Он доступен пользователям всех регионов, за исключением Магаданской области и Камчатского края, в которых максимальный пакет трафика включает от 40 до 42 гигабайт соответственно.

Подробнее на https://www.yota.ru/voice/

Напомним, в сентябре Yota включила музыку в безлимитные мобильные приложения для пользователей смартфонов и планшетов.

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Лента новостей

Предложить новость

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Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

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сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

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вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

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Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургию

вчера 16:31 Woman 0 Коммент.

Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:17 Политика 0 Коммент.

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вчера 12:09 Хроника 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

вчера 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

вчера 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

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