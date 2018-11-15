Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

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Первоклассница, победившая в престижном конкурсе красоты, получила серьёзную травму лица на уроке физкультуры – её мама надеется разобраться с инцидентом с помощью полиции.

Победительница конкурса «Детская супермодель-2016», новосибирская первоклассница Катя Турсукова получила перелом носа во время игры в баскетбол на уроке физкультуры – в лицо ребёнка попал мяч. Юная манекенщица выходила на подиумы и снималась для глянцевых журналов, теперь же ей предстоит прервать стремительно начавшуюся карьеру.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл 14 ноября в школе № 128.

Как рассказала журналистам мама Кати Ирина Турсукова, травму она обнаружила, когда забирала дочь из школы. Женщина отвела девочку в травмпункт – там и выяснилось, что у ребёнка сломан нос.

«Мне даже никто не позвонил и не сообщил, что случилось. Дочка сказала, что ей больно, но вместо того, чтобы отвести Катю в медпункт, учитель просто посадил её на скамейку», — пожаловалась Ирина Турускова.

Мама супермодели также сообщила, что она намерена обратиться в полицию. С помощью правоохранителей женщина надеется разобраться, кто виноват в сложившейся ситуации.

Напомним, в июле ребёнок провалился под прогнившую детскую площадку в Барнауле.