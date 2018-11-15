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Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

Рубрика: проиcшествия

15.11.2018 12:09

фото с сайта pixabay.com

Первоклассница, победившая в престижном конкурсе красоты, получила серьёзную травму лица на уроке физкультуры – её мама надеется разобраться с инцидентом с помощью полиции.

Победительница конкурса «Детская супермодель-2016», новосибирская первоклассница Катя Турсукова получила перелом носа во время игры в баскетбол на уроке физкультуры – в лицо ребёнка попал мяч. Юная манекенщица выходила на подиумы и снималась для глянцевых журналов, теперь же ей предстоит прервать стремительно начавшуюся карьеру.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл 14 ноября в школе № 128.

Как рассказала журналистам мама Кати Ирина Турсукова, травму она обнаружила, когда забирала дочь из школы. Женщина отвела девочку в травмпункт – там и выяснилось, что у ребёнка сломан нос.

«Мне даже никто не позвонил и не сообщил, что случилось. Дочка сказала, что ей больно, но вместо того, чтобы отвести Катю в медпункт, учитель просто посадил её на скамейку», — пожаловалась Ирина Турускова.

Мама супермодели также сообщила, что она намерена обратиться в полицию. С помощью правоохранителей женщина надеется разобраться, кто виноват в сложившейся ситуации.

Напомним, в июле ребёнок провалился под прогнившую детскую площадку в Барнауле.

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Предложить новость

Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Жительница Новосибирска наживалась на мужчинах с импотенцией

сегодня 13:03 Хроника 0 Коммент.

Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

сегодня 11:20 Культура 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

«Новое. Избранное» показал художественный музей Новосибирска

вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

«Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Мэр Локоть попросил бизнесменов украсить город к Новому году

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

С начала века скрывался в Казахстане дезертир из Новосибирска

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Уникальный звездопад прольётся первый раз за 33 года

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы продадут любимые книги ради спасения коллеги

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

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