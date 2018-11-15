Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школе

Лента новостейПредложить новость
Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края
Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города
Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям
Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк
Юной супермодели сломали нос на «физре» в новосибирской школеРубрика: проиcшествия
15.11.2018 12:09
фото с сайта pixabay.com
Первоклассница, победившая в престижном конкурсе красоты, получила серьёзную травму лица на уроке физкультуры – её мама надеется разобраться с инцидентом с помощью полиции.
Победительница конкурса «Детская супермодель-2016», новосибирская первоклассница Катя Турсукова получила перелом носа во время игры в баскетбол на уроке физкультуры – в лицо ребёнка попал мяч. Юная манекенщица выходила на подиумы и снималась для глянцевых журналов, теперь же ей предстоит прервать стремительно начавшуюся карьеру.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл 14 ноября в школе № 128.
Как рассказала журналистам мама Кати Ирина Турсукова, травму она обнаружила, когда забирала дочь из школы. Женщина отвела девочку в травмпункт – там и выяснилось, что у ребёнка сломан нос.
«Мне даже никто не позвонил и не сообщил, что случилось. Дочка сказала, что ей больно, но вместо того, чтобы отвести Катю в медпункт, учитель просто посадил её на скамейку», — пожаловалась Ирина Турускова.
Мама супермодели также сообщила, что она намерена обратиться в полицию. С помощью правоохранителей женщина надеется разобраться, кто виноват в сложившейся ситуации.
Напомним, в июле ребёнок провалился под прогнившую детскую площадку в Барнауле.
Комментарии
Лента новостей
Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края
Новосибирцы вспомнят жертв ДТП со свечами и цветами в центре города
Книжки с кукольным театром и гимном России подарили слабовидящим детям
Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк
Статьи по теме
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Новости по теме
Популярное