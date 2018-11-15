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Жительница Новосибирска наживалась на мужчинах с импотенцией

Рубрика: проиcшествия

15.11.2018 13:03

фото с сайта pixabay.com

Сибирячка распространяла «волшебные таблетки», притворяясь экстрасенсом – неудачливая бизнес-вумен отправится в колонию.

61-летнюю Татьяну Гайнулову обвинили в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

С 2009 по 2013 год женщина руководила преступной группировкой, участники которой продавали БАДы, якобы обладающие исключительными целебными свойствами. Женщинам злоумышленники, как правило, обещали похудение, а мужчинам – повышение потенции. Кроме того, преступники оказывали услуги экстрасенсов.

«Татьяна Гайнулова организовала и создала преступное сообщество, в состав которого входило в качестве структурных звеньев при последовательном подчинении восемь организованных преступных групп», — рассказали в региональном СК.

Сначала обвиняемая сотрудничала с органами предварительного следствия, однако позже она расторгла ранее заключённое досудебное соглашение. В итоге рассмотрение её дела проходило в общем порядке.

К уголовной ответственности привлекли 36 участников преступного сообщества. Саму Гайнулову суд приговорил к 15 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 450 тысяч рублей.

Напомним, в октябре махинации с маткапиталом отправили сибирячку в колонию.

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:20 Культура 0 Коммент.

Стали известны подробности деятельности иеговистов в Новосибирске

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Серийного угонщика осудят в Новосибирской области

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Тайну меча Гарри Поттера раскрыли в Новосибирске

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

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сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:15 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Стала известна судьба жетонов метро Новосибирска с 1 декабря

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

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