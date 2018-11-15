Жительница Новосибирска наживалась на мужчинах с импотенцией

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Сибирячка распространяла «волшебные таблетки», притворяясь экстрасенсом – неудачливая бизнес-вумен отправится в колонию.

61-летнюю Татьяну Гайнулову обвинили в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

С 2009 по 2013 год женщина руководила преступной группировкой, участники которой продавали БАДы, якобы обладающие исключительными целебными свойствами. Женщинам злоумышленники, как правило, обещали похудение, а мужчинам – повышение потенции. Кроме того, преступники оказывали услуги экстрасенсов.

«Татьяна Гайнулова организовала и создала преступное сообщество, в состав которого входило в качестве структурных звеньев при последовательном подчинении восемь организованных преступных групп», — рассказали в региональном СК.

Сначала обвиняемая сотрудничала с органами предварительного следствия, однако позже она расторгла ранее заключённое досудебное соглашение. В итоге рассмотрение её дела проходило в общем порядке.

К уголовной ответственности привлекли 36 участников преступного сообщества. Саму Гайнулову суд приговорил к 15 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 450 тысяч рублей.

Напомним, в октябре махинации с маткапиталом отправили сибирячку в колонию.