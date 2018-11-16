Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

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Ради спасения собственной жизни жительнице Новосибирска пришлось совершить акробатический трюк – перед этим её выбросили с балкона.

В июле 2018 года 29-летний новосибирец со своей подругой, которая на год старше, пьянствовал в одной из квартир в Железнодорожном районе города. В какой-то момент собутыльники поругались, парень сграбастал женщину, выволок её на балкон, перевалил через ограждение и разжал руки. После этого он вернулся в квартиру и, как ни в чём не бывало, улёгся спать.

Выброшенной женщине повезло – как рассказали в областном следственном комитете, ей удалось руками схватиться за балконное ограждение, ногами упереться в балконный выступ, благополучно влезть обратно и вызвать полицию. Отметим, что всё это происходило в квартире на 10-м этаже.

Теперь «разбрасывальщика» будут судить по статье, подразумевающей ответственность за покушение на убийство.

Напомним, в ноябре в Новосибирске осудили банду, торговавшую БАДами.