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Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

Рубрика: проиcшествия

16.11.2018 15:51

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Ради спасения собственной жизни жительнице Новосибирска пришлось совершить акробатический трюк – перед этим её выбросили с балкона.

В июле 2018 года 29-летний новосибирец со своей подругой, которая на год старше, пьянствовал в одной из квартир в Железнодорожном районе города. В какой-то момент собутыльники поругались, парень сграбастал женщину, выволок её на балкон, перевалил через ограждение и разжал руки. После этого он вернулся в квартиру и, как ни в чём не бывало, улёгся спать.

Выброшенной женщине повезло – как рассказали в областном следственном комитете, ей удалось руками схватиться за балконное ограждение, ногами упереться в балконный выступ, благополучно влезть обратно и вызвать полицию. Отметим, что всё это происходило в квартире на 10-м этаже.

Теперь «разбрасывальщика» будут судить по статье, подразумевающей ответственность за покушение на убийство.

Напомним, в ноябре в Новосибирске осудили банду, торговавшую БАДами.

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В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

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сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

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вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:31 Woman 0 Коммент.

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вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

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