5 баллов
-15
65.99 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

сегодня 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

сегодня 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

Рубрика: общество

16.11.2018 17:45

ФОТО СО СТРАНИЦЫ РАДЫ АНЧЕВСКОЙ В FACEBOOK

Скончался известный гитарист Иван Смирнов – музыканту было 63 года.

О печальной новости сообщила на своей странице в Facebook рок-исполнительница Рада Анчевская. «Тот случай, когда удивление закрыло неожиданно все иные чувства...» — пишет Рада.

Ивана Смирнова по праву называли одним из лучших гитаристов страны. За время своей музыкальной деятельности он выступал в группе «Второе дыхание», в ансамбле электромузыкальных инструментов Эдуарда Артемьева, в ВИА «Голубые гитары» и джаз-рок ансамбле Алексея Козлова «Арсенал», в группе «Бумеранг» и других.

В 90-х годах музыкант занялся собственной карьерой – в основном он исполнял музыку в стиле этно-фьюжн.

Напомним, в ноябре в Новосибирске умер известный учёный Юрий Бородин.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

сегодня 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

сегодня 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее
Image
23.07.2018

Циничных здесь нет

О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
24.12.2017

Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет

Читать далее
Image
25.10.2017

Noize MC: фитиль вместо Шнура

О баттлах рэперов, концерте Noize MC и его слушателях

Читать далее
Image
06.09.2017

А Цоя можешь?

Кто играет и поёт на улицах Новосибирска и зачем

Читать далее

Новости по теме

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске вчера 17:54 Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium вчера 05:09 «Дорожное радио» дарит призы на миллион рублей 14.11.2018 Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!» 13.11.2018

Популярное

Image

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибир...

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

Image

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске