В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

ФОТО СО СТРАНИЦЫ РАДЫ АНЧЕВСКОЙ В FACEBOOK

Скончался известный гитарист Иван Смирнов – музыканту было 63 года.

О печальной новости сообщила на своей странице в Facebook рок-исполнительница Рада Анчевская. «Тот случай, когда удивление закрыло неожиданно все иные чувства...» — пишет Рада.

Ивана Смирнова по праву называли одним из лучших гитаристов страны. За время своей музыкальной деятельности он выступал в группе «Второе дыхание», в ансамбле электромузыкальных инструментов Эдуарда Артемьева, в ВИА «Голубые гитары» и джаз-рок ансамбле Алексея Козлова «Арсенал», в группе «Бумеранг» и других.

В 90-х годах музыкант занялся собственной карьерой – в основном он исполнял музыку в стиле этно-фьюжн.

Напомним, в ноябре в Новосибирске умер известный учёный Юрий Бородин.



