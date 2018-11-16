Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

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Новосибирский аэропорт Толмачёво отчитался о выросших грузопотоке и количестве перевезённых пассажиров.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с января по октябрь Толмачёво обслужил 4 миллиона 981 пассажира, что на 19 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом внутренними рейсами воспользовались 3,6 млн пассажиров, а международными — 1,3 млн человек. Также на 35 % выросло количество трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 23 %.

Всего же за прошедшие десять месяцев грузопоток вырос на 9,3 % и составил 25 439 тонн.

Как отмечают эксперты, самыми динамичными направлениями октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали Челябинск, Стрежевой и Омск (+140,2 %), а на международных — Фукуок, Бангкок и Гонконг. Популярностью среди пассажиров Толмачёво традиционно пользуются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток.

Напомним, что в Новосибирской области составили список из десяти возможных имён для аэропорта Толмачёво.