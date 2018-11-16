Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

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Происшествие случилось во время пьянки – любительница мужской крови отправится в колонию.

Проживающая в Новосибирске Екатерина Тирская в ночь с 24 на 25 февраля 2018 года в одиночестве скучала перед компьютерным монитором. В какой-то момент она случайно познакомилась во «ВКонтакте» со своей будущей жертвой – мужчина тоже скучал. Разговорившись, собеседники решили выпить. Недолго думая, 22-летняя девушка отправилась домой к свежеиспечённому кавалеру.

Купив увеселительной жидкости, они устроились в квартире потерпевшего и принялись заливать тоску. Дело подходило к утру, и в районе 8 часов, когда уже вот-вот должен был наступить рассвет, Екатерина заявила, что она вампир, принесла из кухни нож и ударила жертву в грудь, рассказали в облпрокуратуре.

Кстати, судебно-психиатрическая экспертиза показала полную вменяемость подсудимой. А вот её бойфренд на суде заявил, что «Тирская в алкогольном опьянении теряет контроль, становится обидчивой и агрессивной».

Ленинский суд приговорил самозваного вампира к двум с половиной годам лишения свободы. Также она должна была выплатить жертве 180 тысяч рублей. После апелляции областной суд увеличил сумму до 330 тысяч.

Напомним, в ноябре в Новосибирске в суд поступило дело мужчины, попытавшегося выбросить свою подругу с 10 этажа.