5 баллов
-15
65.99 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

сегодня 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

сегодня 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

16.11.2018 16:57

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Происшествие случилось во время пьянки – любительница мужской крови отправится в колонию.

Проживающая в Новосибирске Екатерина Тирская в ночь с 24 на 25 февраля 2018 года в одиночестве скучала перед компьютерным монитором. В какой-то момент она случайно познакомилась во «ВКонтакте» со своей будущей жертвой – мужчина тоже скучал. Разговорившись, собеседники решили выпить. Недолго думая, 22-летняя девушка отправилась домой к свежеиспечённому кавалеру.

Купив увеселительной жидкости, они устроились в квартире потерпевшего и принялись заливать тоску. Дело подходило к утру, и в районе 8 часов, когда уже вот-вот должен был наступить рассвет, Екатерина заявила, что она вампир, принесла из кухни нож и ударила жертву в грудь, рассказали в облпрокуратуре.

Кстати, судебно-психиатрическая экспертиза показала полную вменяемость подсудимой. А вот её бойфренд на суде заявил, что «Тирская в алкогольном опьянении теряет контроль, становится обидчивой и агрессивной».

Ленинский суд приговорил самозваного вампира к двум с половиной годам лишения свободы. Также она должна была выплатить жертве 180 тысяч рублей. После апелляции областной суд увеличил сумму до 330 тысяч.

Напомним, в ноябре в Новосибирске в суд поступило дело мужчины, попытавшегося выбросить свою подругу с 10 этажа.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

сегодня 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

сегодня 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
15.10.2018

Ротация по-прокурорски

Всю неделю в области гадали, что происходит с пр...

Читать далее
Image
22.05.2018

Давал - не давал

Как возврат долга превратился в коррупционный скандал...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
01.12.2017

Битва за «капусту»

О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...

Читать далее

Новости по теме

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара сегодня 17:04 Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами сегодня 15:51 Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность сегодня 12:22

Популярное

Image

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибир...

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

Image

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске