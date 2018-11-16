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Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

Рубрика: проиcшествия

16.11.2018 10:42

фото с сайта pixabay.com

Из-за выпавшего снега город застрял в часовых утренних пробках – на дорогах случилось несколько аварий.

Выпавший снег стал причиной серьёзных пробок утром в пятницу, 16 ноября. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожные заторы достигали девяти баллов, при этом скорость движения транспорта на некоторых участках составляла не более пяти километров в час.

В результате пробок в нескольких районах города произошли аварии. Согласно сервису Яндекса, ДТП случились в Центральном, Октябрьском, Калининском, Ленинском и Кировском районах Новосибирска.

Напомним, в ноябре для обработки дорог в Новосибирск привезли экологичный противогололёдный реагент.

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