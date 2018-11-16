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Новосибирский пародист стал героем ролика Дудя

Рубрика: общество

16.11.2018 11:53

стоп-кадр из видео на YouTube-канале Юрия Дудя

Пародист из Новосибирска под псевдонимом Сатир стремительно покоряет сердца россиян – у юмориста взял интервью известный интернет-блогер.

Популярный видеоблогер Юрий Дудь снял двухчасовой фильм о современных юмористах. В том числе – о новосибирском мастере пародий Илье Шабельникове, которого также знают под псевдонимом Сатир (Satyr). Другими героями фильма стали известные в мире юмора персонажи Гудков и Соболев.

 «Даже если ты живёшь в четырёх часовых поясах от Москвы, ты можешь делать вещи, которые интересны миллионам людей и в Москве, и в Краснодаре, и в Южно-Сахалинске», — сказал Юрий Дудь в начале своего фильма.

Для того, чтобы снять интервью с Сатиром, Дудь специально приехал в Новосибирск. Блогер даже поприсутствовал на съёмках пародии сибиряка на известный проект «СтопХам».

Илья Шабельников до 2017 года играл в новосибирском театре «Красный факел», затем нашёл себя в юмористической сфере. Сибиряк прославился своими пародиями на звёзд телевидения, в том числе на ведущего телеканалов РЕН-ТВ и ТНТ Сергея Дружко, а также на самого Дудя.

Напомним, в октябре история блудного «цыганёнка» из Омска потрясла россиян.

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Предложить новость

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сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

сегодня 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

32 % жителей Новосибирска не одобряют пластическую хирургию

вчера 16:31 Woman 0 Коммент.

Новосибирским студентам предложили сделать карьеру, поучаствовав в олимпиаде

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

Прокуратуру Новосибирской области может возглавить прокурор Алтайского края

вчера 14:17 Политика 0 Коммент.

Жительница Новосибирска наживалась на мужчинах с импотенцией

вчера 13:03 Хроника 0 Коммент.

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