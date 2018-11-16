Новосибирский пародист стал героем ролика Дудя

стоп-кадр из видео на YouTube-канале Юрия Дудя

Пародист из Новосибирска под псевдонимом Сатир стремительно покоряет сердца россиян – у юмориста взял интервью известный интернет-блогер.

Популярный видеоблогер Юрий Дудь снял двухчасовой фильм о современных юмористах. В том числе – о новосибирском мастере пародий Илье Шабельникове, которого также знают под псевдонимом Сатир (Satyr). Другими героями фильма стали известные в мире юмора персонажи Гудков и Соболев.

«Даже если ты живёшь в четырёх часовых поясах от Москвы, ты можешь делать вещи, которые интересны миллионам людей и в Москве, и в Краснодаре, и в Южно-Сахалинске», — сказал Юрий Дудь в начале своего фильма.

Для того, чтобы снять интервью с Сатиром, Дудь специально приехал в Новосибирск. Блогер даже поприсутствовал на съёмках пародии сибиряка на известный проект «СтопХам».

Илья Шабельников до 2017 года играл в новосибирском театре «Красный факел», затем нашёл себя в юмористической сфере. Сибиряк прославился своими пародиями на звёзд телевидения, в том числе на ведущего телеканалов РЕН-ТВ и ТНТ Сергея Дружко, а также на самого Дудя.

Напомним, в октябре история блудного «цыганёнка» из Омска потрясла россиян.