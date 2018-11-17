Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

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Новосибирскую улицу перекроют на все выходныеРубрика: общество
17.11.2018 09:01
фото с сайта pixabay.com
Въезд на кольцо улицы Фрунзе закроют для проезда из-за ремонта теплотрассы.
Движение транспорта по подъёму с улицы Ипподромской до улицы Фрунзе в направлении движения от автовокзала будет закрыто с 20 часов 16 ноября до 20 часов 18 ноября.
Как сообщает пресс-центр мэрии, здесь будут ремонтировать теплотрассу. Объехать участок можно будет по дорогам общего пользования.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в муниципалитете.
Напомним, до 15 ноября в Новосибирске был перекрыт участок дороги на улице Гоголя.
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