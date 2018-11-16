Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

фото со страницы Константина Голодяева на Facebook

Новосибирский историк создал петицию против дополнительного имени для аэропорта Толмачёво.

Новосибирцы собирают подписи против нового названия аэропорта Толмачёво - соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Регион принимает участие в федеральном проекте «Великие имена России», по условиям которого аэровокзалам даются имена выдающихся деятелей страны.

Автор петиции – новосибирский историк Константин Голодяев — отметил, что большинство горожан выступают против дополнительного названия Толмачёво. В свою очередь, сбор подписей направлен на то, чтобы это продемонстрировать.

«Аэропорт назван по имени старинного русского села Толмачёво, основанного в середине XVIII века. Это обычная практика для российской авиации — называть аэропорты топонимическими именами, по месту их положения. Сам аэродром несёт это имя вот уже почти 80 лет, с конца 1930-х. Жители привыкли к его названию и не хотят его замены», — считает Константин Голодяев.

Историк также отметил, что переименование дорого обойдётся администрации аэропорта — эта процедура потребует, в частности, смены вывесок и изменений в навигационных системах.

В качестве альтернативы переименованию Голодяев предложил называть именами выдающихся людей новые объекты и профильные учебные заведения, а также показывать фильм о Новосибирске в салоне самолёта и распространять соответствующие буклеты на рейсе.

«Я призываю новосибирцев, в какой части света они сегодня бы ни жили, защитить старое доброе название воздушных ворот нашего города и поставить подпись под этой петицией», — заключил историк.

Напомним, в ноябре в качестве дополнительного имени для новосибирского аэропорта было отобрано 10 вариантов.