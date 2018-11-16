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Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Рубрика: общество

16.11.2018 16:11

фото со страницы Константина Голодяева на Facebook

Новосибирский историк создал петицию против дополнительного имени для аэропорта Толмачёво.

Новосибирцы собирают подписи против нового названия аэропорта Толмачёво - соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Регион принимает участие в федеральном проекте «Великие имена России», по условиям которого аэровокзалам даются имена выдающихся деятелей страны.

Автор петиции – новосибирский историк Константин Голодяев — отметил, что большинство горожан выступают против дополнительного названия Толмачёво. В свою очередь, сбор подписей направлен на то, чтобы это продемонстрировать.

«Аэропорт назван по имени старинного русского села Толмачёво, основанного в середине XVIII века. Это обычная практика для российской авиации — называть аэропорты топонимическими именами, по месту их положения. Сам аэродром несёт это имя вот уже почти 80 лет, с конца 1930-х. Жители привыкли к его названию и не хотят его замены», — считает Константин Голодяев.

Историк также отметил, что переименование дорого обойдётся администрации аэропорта — эта процедура потребует, в частности, смены вывесок и изменений в навигационных системах.

В качестве альтернативы переименованию Голодяев предложил называть именами выдающихся людей новые объекты и профильные учебные заведения, а также показывать фильм о Новосибирске в салоне самолёта и распространять соответствующие буклеты на рейсе.

«Я призываю новосибирцев, в какой части света они сегодня бы ни жили, защитить старое доброе название воздушных ворот нашего города и поставить подпись под этой петицией», — заключил историк.

Напомним, в ноябре в качестве дополнительного имени для новосибирского аэропорта было отобрано 10 вариантов.

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