«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

фото со страницы tanjand.livejournal.com

Обладательница эпатажной причёски, сенатор Совфеда от Хакасии Валентина Петренко покидает свой пост.

На днях стало известно, что Валентина Петренко, прославившаяся заметной причёской, уходит с должности сенатора Совета Федерации от Хакасии. Как сообщают местные СМИ, на этом посту её должен сменить секретарь хакасского отделения КПРФ по агитации и пропаганде, депутат горсовета Абакана Валерий Усатюк – таковы намерения победившего во втором туре выборов главы региона Валентина Коновалова.

Кроме запоминающейся причёски, Валентина Петренко ассоциируется у россиян со столь же незабываемыми высказываниями.

Авторству сибирской женщины-политика принадлежат фразы, ставшие сопровождением к моментально разлетавшимся интернет-мемам: «Ад готов приветствовать за подобные деяния подобных людей», «Если вы говорите о свободе, о демократии, то почему вы на свою работу не ходите голыми?», «Сама природа изначально не закладывает в мужчину или женщину вот эту однополость».

Писательница Татьяна Толстая призналась, что хочет дотронуться до шевелюры сенатора и проверить её на прочность. Автор романа «Кысь» даже приглашала политика на свою передачу «Школа злословия», однако так и не решилась воплотить в реальность свои намерения.

«Она рассказывает нам про какую-то там человечность и культуру, а я думаю: что бы на триста грамм подобрать такое? Чашку с блюдцем? Или туфлю снять?» — призналась литератор в своём очерке «Папуа», который она разместила на «Фейсбуке».

Сама же Петренко, хоть и отмечала, что устала отвечать на вопросы журналистов о своей причёске, охотно комментировала шедевр цирюльничьего искусства.

«У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками», — объяснила политик в одном из своих интервью.

Валентина Петренко прославилась и вполне конкретными инициативами. Так, сенатор предложила разрешить в России эвтаназию, запретить называть детей нелепыми именами, а также отправлять к психиатру тех, кто надумал сделать пластическую операцию.

Напомним, в сентябре в список женщин-политиков с самыми экстравагантными причёсками вошла новосибирский депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.