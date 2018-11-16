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«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

Рубрика: политика

16.11.2018 14:57

фото со страницы tanjand.livejournal.com

Обладательница эпатажной причёски, сенатор Совфеда от Хакасии Валентина Петренко покидает свой пост.

На днях стало известно, что Валентина Петренко, прославившаяся заметной причёской, уходит с должности сенатора Совета Федерации от Хакасии. Как сообщают местные СМИ, на этом посту её должен сменить секретарь хакасского отделения КПРФ по агитации и пропаганде, депутат горсовета Абакана Валерий Усатюк – таковы намерения победившего во втором туре выборов главы региона Валентина Коновалова.

Кроме запоминающейся причёски, Валентина Петренко ассоциируется у россиян со столь же незабываемыми высказываниями.

Авторству сибирской женщины-политика принадлежат фразы, ставшие сопровождением к моментально разлетавшимся интернет-мемам: «Ад готов приветствовать за подобные деяния подобных людей», «Если вы говорите о свободе, о демократии, то почему вы на свою работу не ходите голыми?», «Сама природа изначально не закладывает в мужчину или женщину вот эту однополость».

Писательница Татьяна Толстая призналась, что хочет дотронуться до шевелюры сенатора и проверить её на прочность. Автор романа «Кысь» даже приглашала политика на свою передачу «Школа злословия», однако так и не решилась воплотить в реальность свои намерения.

«Она рассказывает нам про какую-то там человечность и культуру, а я думаю: что бы на триста грамм подобрать такое? Чашку с блюдцем? Или туфлю снять?» — призналась литератор в своём очерке «Папуа», который она разместила на «Фейсбуке».

Сама же Петренко, хоть и отмечала, что устала отвечать на вопросы журналистов о своей причёске, охотно комментировала шедевр цирюльничьего искусства.

«У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками», — объяснила политик в одном из своих интервью.

Валентина Петренко прославилась и вполне конкретными инициативами. Так, сенатор предложила разрешить в России эвтаназию, запретить называть детей нелепыми именами, а также отправлять к психиатру тех, кто надумал сделать пластическую операцию.

Напомним, в сентябре в список женщин-политиков с самыми экстравагантными причёсками вошла новосибирский депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

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