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Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

Рубрика: общество

16.11.2018 12:22

фото с сайта ГИБДД НСО

Экс-глава ГИБДД по Новосибирской области уточнил претензии к полиции – он требует изменить формулировку своего увольнения.

Заседание по иску Сергея Штельмаха к МВД и ГУ МВД по Новосибирской области прошло в Центральном районном суде в пятницу, 16 ноября. Как передаёт источник Сиб.фм, решение по делу перенесено на 22 ноября – экс-глава регионального ГИБДД прислал в суд уточнение к своему иску.

Согласно уточнению, Сергей Штельмах больше не претендует на восстановление в должности, однако требует изменить формулировку увольнения. Сейчас она звучит как «за совершение порочащего поступка». По мнению истца, её следует заменить на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию».

Сам Штельмах на заседание суда не явился.

Напомним, в конце октября Сергея Штельмаха уволили с должности главы ГИБДД по Новосибирской области. Правоохранители заподозрили его в выдаче документов, дающих право на езду без проверок дорожных инспекторов. После этого экс-глава ведомства подал в суд на МВД по региону.

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вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

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