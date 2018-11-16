5 баллов
-15
65.99 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

сегодня 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

сегодня 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

Рубрика: проиcшествия

16.11.2018 17:04

фото с сайта novosibirsk.flamp.ru

Работу ТК «Восток» в районе Гусинобродского шоссе приостановили из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Прокуратура потребовала приостановить деятельность торгового комплекса «Восток» на улице Дегтярёва, 19. Соответствующий иск был подан в Дзержинский суд Новосибирска.

Как сообщает РБК со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дмитрия Лямкина, в иске говорится о нарушении требований пожарной безопасности. Судебное заседание пройдёт в конце ноября.

На официальном сайте ТК «Восток» сообщается, что в торговом комплексе работает более трёх тысяч арендаторов. Площадь помещения составляет более 50 тысяч квадратных метров. Ежедневно здесь отоваривается более 15 тысяч человек.

Напомним, в сентябре в новосибирском ТЦ обрушился потолок.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

сегодня 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

сегодня 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

сегодня 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

сегодня 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

сегодня 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

сегодня 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

сегодня 05:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирские дороги стали хуже - федеральные аналитики

сегодня 04:06 Авто 0 Коммент.

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле

вчера 18:17 Хроника 0 Коммент.

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске

вчера 17:54 Афиша 0 Коммент.

Резкое пятничное похолодание становится для Новосибирска традицией

вчера 17:41 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
15.10.2018

Ротация по-прокурорски

Всю неделю в области гадали, что происходит с пр...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
26.05.2018

У города есть решение

Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...

Читать далее
Image
18.04.2018

Торговые сети подвели итоги

Сетевые магазины активно развиваются в ...

Читать далее
Image
04.04.2018

Кабель под ревизией

Чиновники и провайдеры считают, во сколько обойдётся у...

Читать далее

Новости по теме

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска сегодня 16:57 В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018» сегодня 14:11 Пять лайфхаков помогут выгодно провести Всемирный день распродаж 11.11.2018

Популярное

Image

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибир...

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

Image

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске