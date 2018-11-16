Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

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Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожараРубрика: проиcшествия
16.11.2018 17:04
фото с сайта novosibirsk.flamp.ru
Работу ТК «Восток» в районе Гусинобродского шоссе приостановили из-за нарушений требований пожарной безопасности.
Прокуратура потребовала приостановить деятельность торгового комплекса «Восток» на улице Дегтярёва, 19. Соответствующий иск был подан в Дзержинский суд Новосибирска.
Как сообщает РБК со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дмитрия Лямкина, в иске говорится о нарушении требований пожарной безопасности. Судебное заседание пройдёт в конце ноября.
На официальном сайте ТК «Восток» сообщается, что в торговом комплексе работает более трёх тысяч арендаторов. Площадь помещения составляет более 50 тысяч квадратных метров. Ежедневно здесь отоваривается более 15 тысяч человек.
Напомним, в сентябре в новосибирском ТЦ обрушился потолок.
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